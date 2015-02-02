RTÜK’e ahlak şikâyetleri katlandı

RTÜK verilerine göre 2013 yılında 15 bin 862 olan genel ahlak şikâyetleri, 2014 yılında 31 bin 768’e çıktı; bir yılda bu konuda yüzde 101 oranında artış yaşandı

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) istatistikleri, genel ahlak konulu şikâyetlerin yüzde 101 arttığını, bununla birlikte ırkçılık, cinsiyet, mezhep ayrımcılığına karşı daha yüksek sesle karşı çıkıldığını ortaya koydu.

Önder Yılmaz’ın Milliyet’te yer alan haberine göre, “Genel Ahlaka ve Ailenin Korunması İlkesine Aykırılık” kriterine ilişkin 2014 yılında 31 bin 768 yani yüzde 15 oranında şikâyet gelirken, bir önceki yıl ile kıyaslandığında yüzde 101 oranında artış gösterdiği tespit edildi. “Kişilik Haklarını İhlal ve İftira-Hakaret” konulu kritere 2014 yılında gelen bildirimlerin bir önceki yıla oranla yüzde 64 oranında azaldığı görüldü.

RTÜK’ün 2014 Yılı Vatandaş Bildirimleri Yıllık Değerlendirme Raporu’nda şu tespitler yer aldı:

Ahlak ve Ailenin Korunması İlkesi

“Kişiye Yönelik Şikâyet(Sunucu ya da katılımcı)” konulu kriterin 2014 yılı şikâyet sayısı 2013 yılı ile kıyaslandığında yüzde 37 oranında artış gösterdi. Ayrıca “Irk, renk, dil, din, tabiiyet, cinsiyet, özgürlük, siyasi ve felsefi düşünce, mezhep vb. Konularda Ayrımcılık Yapmak” kriterine yönelik şikâyetler 2013 yılında 1.230 olarak gerçekleşirken, 2014 yılında bu sayı yüzde 844 oranında artarak 11 bin 613’e ulaştı.

2014 yılında gelen vatandaş şikâyetlerinden cinsiyetlere göre dağılımda erkekler şaşırttı. Kadınların daha çok televizyon izlediği gerçeği ortadayken, yayınlardan şikâyet etme konusunda erkekler kadınları ikiye katladı. 2014 yılında RTÜK’e toplam 121 bin 138 şikâyetten yüzde 63’ü erkeklerden, yüzde 34’ü ise kadınlardan geldi. Yüzde 3 ise cinsiyet sorusunu yanıtsız bıraktı.

En çok şikâyet edilen ilk 5 kanal ise ATV, Kanal D, Show TV, Star TV ve STV olarak sıralandı. ATV “Kertenkele” dizisiyle “Ahlak ve Ailenin Korunması İlkesi”ne aykırılıktan ilk sırada yer alırken, Kanal D “Reklamlar”dan reklamın netiliğine aykırılıktan ikinci sıraya yerleşti. Show TV ise “Bu Tarz Benim” adlı Yarışma programı nedeniyle “Ahlaka ve Ailenin Korunması İlkesine” aykırılıktan üçüncü oldu. Star’da “Eyvah Düşüyorum”, STV’de “Şefkat Tepe” şikâyetler arasında.