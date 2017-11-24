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Politika

CHP'li Torun'dan Ordu'da deniz dolgusuna tepki

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Ordu'nun Altınordu ilçesinde kıyı düzenleme sahil çalışması kapsamında denizin taşla doldurulmasına tepki gösterdi

24 Kasım 2017 19:16

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Ordu\'nun Altınordu ilçesinde kıyı düzenleme sahil çalışması kapsamında denizin taşla doldurulmasına tepki gösterdi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun yaptığı yazılı açıklamada, Karadeniz otoyolu projesiyle bozulmayan sahil şeridinin, şimdi sahil dolgusuyla bir beton görüntüsünü andırdığını, denizin ve kıyının doğal yapısının bozulduğunu, denizdeki ekolojik dengeyi de olumsuz bir şekilde etkileyeceğini söyledi. Seyit Torun, yine Büyükşehir Belediyesi tarafından satılan Belde Otel arazisinde de yapılaşmadan vazgeçilmesini isteyerek, “Bu bölge, kıyı şeridinin en güzel bölgelerinden biridir. Buranın da 3 ayrı blokta dikey yapılaşmaya açılıyor olması, yine sahil şeridine yakın olan Ordu’nun en önemli yeşil alanlarından Kentpark’ın, bir spor komleksi için ayrılan Durugöl’ün de imara açılıyor olması kabul edilebilir uygulamalar değildir. Sahile yapılabilecek devasa binalarla Ordu’nun doğal güzellikleri, şehrin can damarları birer birer tahrip edilecektir. Cazibe merkezi yaratmak kentleri betonla döşemek değildir. Ordu halkı yeşili bundan sonra Cumhurbaşkanının dediği gibi ancak mezarlıklarda görecektir. Yapılan ve yapılması düşünülen projeler şehrin geleceğini yok edecek\" dedi. Seyit Torun, geç olmadan bu projelerden vazgeçilmesi gerektiğini belirtti.

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