CHP'li Torun: Mucize olacağına inanıyoruz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, partisinin Doğu Anadolu illerindeki yerel yöneticileriyle bir araya geldiği toplantıda, "Hiç kimse sizden bir mucize yaratmanızı beklemiyor ama hepimiz bir mucize olacağına inanıyoruz" dedi.

Erzurum'un Palandöken ilçesindeki bir otelde düzenlenen 'CHP Yerel Yönetimler Bölge Toplantısı'na katılan Seyit Torun, içinde bulundukları mevcut durumla ilgili herkesin eksikliklerinin olduğunu dile getirdi.

Eksiklerin üzerinden konuşarak mutlaka çözüm bulacaklarını söyleyen Torun, CHP'nin Erzurum, Kars, Ağrı, Bayburt, Gümüşhane, Erzincan, Ardahan ve Iğdır'da, hak ettiğinden daha az oy aldığını söyledi.

Torun, yerel seçimin, güç birliği yapmış bir parti, doğru seçilmiş bir aday ve doğru bir kampanya ile kazanılmasının mümkün olduğunu ifade etti.

"Kimse sizden bir mucize yaratmanızı beklemiyor"

"Amacımız hep birlikte başarıya kilitlenmek ve başarıyı yükseltmek" diyen Torun, sözlerine şöyle devam etti:

"Biliyorum bazı yerlerde belki istediğimiz sonuçları alamayacağız, beklentilerimizi karşılayamayacağız. Ama bir adım ileri atmak, gelecek adına da çok büyük bir umuttur. Bir adımı daha ileriye götürmek, hepimiz için çok büyük bir kazançtır. Hiç kimse sizden bir mucize yaratmanızı beklemiyor ama hepimiz bir mucize olacağına inanıyoruz. Bulunduğunuz il ve ilçede seçimi kazanamayabiliriz ama kalpleri kazanabiliriz. Seçimi alamasak da oyları artırmalıyız, bunun çabası içinde olmalıyız. Yüzde 3 oy alınan bir yerdeki oyu yüzde 12 yapmak, dörde katlamak demektir. Bunu dörde katlayan bir siyasetçinin de istikbali açıktır. Bugün bir adım atarız ama yarın zafere ulaşırız."