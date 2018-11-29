CHP'li Torun: İzmir'e dışardan aday, AK Parti'nin endişeli olduğunun göstergesi

İZMİR, (DHA) CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, AK Parti\'nin İzmir\'de Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci için \"İzmir\'den de bir aday olabilirdi, yapıdan biri çıkabilirdi. Dışardan bir aday gösterilmişse bu AK Parti\'nin ne kadar kaygılı ve endişeli olduğunun göstergesi\" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CNN Türk\'te katıldığı canlı yayında Ankara Temsilcisi Dicle Canova\'nın sorularını yanıtladı. Torun, soru üzerine AK Parti\'nin İzmir\'de Büyükşehir Belediye Başkan adayıyla ilgili şu değerlendirmeleri yaptı:

\"Bölgelerin dışından aday gösterildi. Ankara\'ya daha önce Kayseri\'de Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmış eski bakan Mehmet Özhaseki transfer edildi. İzmir için de daha önce Denizli\'de Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan eski bakan Nihat Zeybekci aday gösterildi. Burada, bakılıyor ki bir sıkıntı var, sorun var. AK Parti önceden adaylarını açıklarken özgüven ve cesaretle farklı isimlerle açıklardı. Şimdi sadece garanti altına almak adına, seçimleri kaybetme endişesiyle aday tespiti yapılmış. İzmir\'den de bir aday olabilirdi, yapıdan biri çıkabilirdi. Dışardan bir aday gösterilmişse bu, AK Parti\'nin bu seçimlerde ne kadar kaygılı ve endişeli olduğunun göstergesi. Bu adayların oluşması da seçimi güvence altına almak, emin olmak için yapılmış bir çalışma.\"



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