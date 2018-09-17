CHP'li Torun: İstanbul'u kesinlikle alacağız

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, partisinin İstanbul İl Başkanlığı tarafından Sarıyer Kilyos’ta düzenlenen Yerel Yönetim Çalıştayı’na katıldı. Torun, yerel seçimde İstanbul'u kazanacakları iddiasında bulundu.

CHP ’nin yerel seçim çalışmaları hakkında konuşan Torun, “Eylül ayında bütün ön hazırlıklarımızı tamamlayacağız. Hedefimiz Ekim ayı ortasında 2019 Mart yerel seçimlerinin startını vermektir” dedi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın 15-16 Eylül tarihlerinde gerçekleştirdiği Yerel Yönetim Çalıştayı’nın ikinci günü İstanbul Kent Anayasası’na ilişkin değerlendirmeler, ilçe bazlı durum analizleri ve yerel seçim kampanyasına ilişkin tartışmalarla devam ediyor. CHPİstanbul il yönetim kurulu ile 39 ilçe başkanı tarafından gerçekleştirilen çalıştaya bugün CHP ’nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da katıldı.

İstanbul adayının açıklanacağı tarih belli oldu

Kent Anayasası üzerine değerlendirmelerin yapıldığı oturumun sonunda kürsüye gelen Torun, CHP ’nin yerel seçim takvimi ve hedefleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Torun, “2019’da gerçekleştirilecek yerel seçimlerde başarılı olmak zorundayız. Bunu yapabilecek gücümüz de birikimimiz de var. Şu an Genel Merkez nezdinde belli oranda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kurduğumuz ekiplerle süreci takip ediyoruz, saha çalışmaları yürütüyoruz. Özellikle 2011’den bugüne yapılan tüm seçimlerin analizlerini yapıyoruz. Eylül ayında bütün ön hazırlıklarımızı tamamlayacağız. Hedemiz Ekim ayı ortasında 2019 Mart yerel seçimlerinin startını vermektir” dedi.

Yerel seçimlere ilişkin partiler arası ittifak gündemine ilişkin de konuşan Torun, “Şu anda iktidarın ittifak arayışı seçimleri kaybetme korkularından kaynaklanıyor. İttifak arayışlarının arkasında 2019 seçimlerinde yaşayacakları hüsran etkili oluyor. Biz eğer planlı bir şekilde bu süreci aşarsak kesinlikle başaracağız” ifadelerini kullandı.

"İstanbul'u kesinlikle alacağız"

CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın düzenlediği Yerel Yönetim Çalıştayı’nı çok yararlı olduğunu kaydeden Torun, “Burada 2 gün boyunca ortaya koyacağınız fikirler çok önemli. Sizlerin İstanbul’a ne kadar hakim olduğunuzu görüyorum. Yeter ki ortak akılla hareket edelim. Ben inanıyorum ki İstanbul’u kesinlikle ve kesinlikle alacağız. Hep birlikte başaracağız. Geçmiş yerel seçimlerde yaşanmış bazı eksiklikler, bazı hatalar var. En doğru adayları sizlerin iradesiyle, düşüncesiyle, ortak akılla bulacağız. Önseçimse önseçim, temayül yoklamasıysa temayül yoklaması yapacağız” diye konuştu.