CHP'li Torun: Doğu ve Güneydoğu'da adaylık için partimize inanılmaz bir ilgi var

Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)- ORDU’da partililerle bir araya gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, “Birçok bölgede özellikle Doğu ve Güneydoğu’da adaylaşma noktasında sıkıntı çekiyorduk. Şu anda inanılmaz bir ilgi var. Bu da 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nin başarılı olacağının en büyük teminatı, en büyük göstergesi” dedi.

CHP\'nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, partililerle bir araya geldi. Parti il binasında 2019 yılında yapılacak olan yerel seçimlerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Torun, 1398 belediyeye aday göstereceklerini belirtti. Torun, Doğu ve Güney Doğu bölgelerinde ilgi gördüklerini kaydederek, “Şunu açıkça ifade etmek istiyorum; Cumhuriyet Halk Partisi 1398 belediyede her yerde adayını gösterecek ve en iddialı, en başarılı olacak olan adaylarla 31 Mart 2019 yerel seçimlerine katılacaktır. Geçmişte aday bulmakta zorlandığımız seçim bölgelerinde, bugün en az 2-3 aday ile onların arasından seçimi kazanabilecek, başarılı olabilecek adayları tercih etme noktasına geldik. Birçok bölgede, özellikle Doğu ve Güneydoğu’da adaylaşma noktasında sıkıntı çekiyorduk. Şu anda inanılmaz bir ilgi var. Bu da 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nin başarılı olacağının en büyük teminatı, en büyük göstergesi. Bu anlamda da kampanyamızı başlattığımızda da göreceksiniz ki, birçok belediyede en iddialı parti Cumhuriyet Halk Partisi olacak” diye konuştu.

16 İLİN ADAYLARI BELLİ OLUYOR

44 ilde aday belirleme sürecini tamamladıklarını da aktaran Torun, 16 ilin adaylarının da bugün belirleneceğini ifade etti. Torun, “Genel merkez olarak daha önceden 44 ilimize parti meclis üyelerimizi, milletvekillerimizi 44 ile gönderdik ve oralardan belli verileri toplamasını, adaylaşma noktasında belli çalışmaları yapmalarını istedik. Bu 44 ilin raporları hazırlandı. Ardından 16 ilimize daha arkadaşlarımızı yönlendirdik. O da bugün itibariyle gelecek ve 60 ilimizde adaylaşma noktasında önemli ölçüde belli verileri elde etmiş olacağız. Geriye 21 ilimiz kalıyor onu da mutlaka bu ay içerisinde gerçekleştirmiş olacağız. Bütün örgütlerimizle bu anlamda diyaloga geçtik ve onların görüşleri doğrultusunda eğilim yoklaması, anketler veya ön seçim tercihlerini aldık ve buna göre parti meclisinde de bu kararları değerlendireceğiz” dedi.

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