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Politika

CHP'li Torun: Dikili ile ilgili komplo olduğu görülüyor

İZMİR, (DHA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Dikili Belediye Başkanı Mustafa Tosun’un, belediye çalışanını taciz ettiği iddiasıyla ilgili, "Duruma bakıldığında, bir komplo olduğu görülüyor

19 Aralık 2017 18:33

İZMİR, (DHA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Dikili Belediye Başkanı Mustafa Tosun’un, belediye çalışanını taciz ettiği iddiasıyla ilgili, \"Duruma bakıldığında, bir komplo olduğu görülüyor. Görüntülere baktığımızda, görüyoruz ki planlı, programlı bir süreç işletilmiş\" dedi. 
İzmir\'in Dikili Belediyesi Zabıta Müdürlüğü\'nde, 2014 yılından beri taşeron işçi olarak çalışan Deniz Canpolat (33), Dikili Belediye Başkanı CHP\'li Mustafa Tosun’un kendisini sözlü ve fiziki olarak taciz ettiğini ileri sürdü. CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, belediye çalışanına yönelik taciz iddiasının CHP Genel Merkezi\'ne taşındığını söyledi. Torun, \"Duruma bakıldığında, bir komplo olduğu görülüyor; çünkü aradan geçen bu kadar zamanda mesele, yeni ortaya atıldı. Görüntülere baktığımızda, görüyoruz ki planlı, programlı bir süreç işletilmiş. Biz, parti olarak belediye başkanımızın tabi ki düşüncelerini alacağız. Ona, bunu soracağız. Kendisi de bize açıklamaları ayrıntılarıyla yapacaktır. Meseleyi yakından takip ediyoruz\" dedi.
CHP Dikili İlçe Başkanı Hakkı Şener ise Başkan Tosun’u istifaya davet ederek, \"Ortada bir iddia var. Başkan, yalanlıyor. Mağdur kızın ve personelin ses kaydı var. Orada başkan, 3- 4 kez özür diliyor. Ben duydum. İddia gerçekse ki kayıt var. Demek ki böyle bir durum var. Bu noktadan sonra sayın başkanın kendisi ve partimiz adına doğru olanı yapmasını temenni ediyoruz. İstifası, CHP’ye zarar vermemek adına doğrudur. Gereğini yapsın. Kendisine minnettar kalacağız. Ses kaydındaki kişileri yakından tanıdığım için biliyorum. Müdürlerin sesi de gerçek. O ses de başkanın sesi\" diye konuştu. 

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