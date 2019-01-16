CHP'li Torun: Cumhurbaşkanı değil, belediye başkanı seçiyoruz

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, yerel seçimler öncesi 1\'i büyükşehir, 4\'ü il belediyesi olmak üzere 70 belediye başkan adayını daha açıkladı. Torun, Cumhur İttifakı\'nın seçimleri genel seçim havasına sokmaya çalıştığını öne sürerek, \"Cumhurbaşkanı değil, belediye başkanı seçiyoruz. Yerel seçimi millete referandum gibi sunmaya çalışıyorlar.\" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu toplantısı ardından açıklama yaptı. Torun, CHP\'nin şehirlerin belediyelerine değil, yerelden ülkenin huzurunu tesis etmeye aday olduğunu söyledi. Torun, \"Bu bir yerel seçimdir. Bu seçimi genel seçim havasına sokmak istiyorlar. Yerel seçimi millete referandum gibi sunmaya çalışıyorlar. Milleti devletin bekasını isteyenler, istemeyenler diye bölüyorlar. Kendilerini \'vatansever\', kendilerinden olmayan herkesi \'hain\' ilan ediyorlar. Milleti bölmekten, birbirine düşman etmekten medet umuyorlar. Oysa bu seçimlerde aday olanlar, düşman değil, siyasi rakipler\" dedi.

\'CUMHURBAŞKANI DEĞİL BELEDİYE BAŞKANI SEÇİYORUZ\'

Milleti birbirine düşman etmeden, devletin imkanlarını kullanmadan adil ve demokratik bir seçim yapılması gerektiğini ifade eden Torun, şöyle dedi:

\"Millet en doğru bulduklarını özgürce seçebilmeli. Devletin bekası baskıyla, zorla, devletin imkânlarına el koyarak, milleti birbirine düşürerek sağlanamaz. Devletin bekası demokrasiyle, milletin birbiri ile barış içinde yaşadığı bir hayatla sağlanır. Türkiye, iktidarın toplumu kutuplaştırmasından bunaldı. İnançları, mezhepleri, kültürleri birbirine düşman etmekten beslenen, intikamcı politikaların yükünü taşımaktan bezdi. Millet AK Parti\'nin kendisini komşusuna, okul arkadaşına, iş arkadaşına karşı kışkırtan dilinden yoruldu. Devletin bütün olanaklarını kullanarak seçim çalışmaları yürütüyorlar. Devletin arabalarını, uçaklarını, paralarını, salonlarını kullanıyorlar. AK Partililer, memurlar, işçiler, öğrenciler de artık devletin araçlarıyla AK Parti mitinglerine taşınmanın haram olduğunu görüyor. Haramla finanse ettikleri seçimleri helal yönetemezler. Millet bunun farkında. Millet adil ve helal seçim istiyor. Cumhurbaşkanı değil, belediye başkanı seçiyoruz. \'Devletin bekası, cumhur ittifakı, yüzde 52 çıtası\' diyerek esas meselelerimizi gizliyorlar. Hakikati milletten saklıyorlar. Ne kadar saklasalar da millet hakikatin farkına her gün bir kez daha varıyor.\'\'

\'BARIŞ İÇİNDE YAŞAMA İMKANIMIZ VAR\'

CHP\'li belediyelerin başarılı olduğunu savunan Torun, \"AK Parti bağa, bahçeye, bostana bina diker. Biz mutlu hayatlar kurarız. AK Parti parkları, yeşil alanları dikenli tellerle, polis barikatlarıyla çevirir. Biz telleri, barikatları kaldırır, buraları gençlere, çocuklara, yaşlılara, kadınlara açarız. Bu seçimler şu soruyu yanıtlayacak: Bütün şehirler Ankara\'dan Cumhurbaşkanlığından mı yönetilsin yoksa şehirler seçmenlerin seçtiği yönetimlerce mi yönetilsin? Şehirlerde ulaşımı, gıdayı, suyu, hizmetleri nasıl ucuzlatacağımızı mı konuşalım yoksa komşumuza, iş arkadaşımıza, çocuğumuza okuldaki arkadaşının ailesine neden düşman olmamız gerektiğini mi? Biz diyoruz ki, bu ülkede barış içinde yaşama imkanımız var. Bu fırsatı da 31 Mart akşamında bütün Türkiye’ye sağlamış olacağız\" dedi.

CHP\'nin açıklanan adayları şu şekilde:

1 - Adıyaman Besni Çakırhüyük Hüseyin Gürer

2 - Aksaray Eskil Yakup Gök

3 - Aksaray Merkez Topakkaya Battal Akçay

4 - Aksaray Merkez Bağlıkaya Recep Özkök

5 - Aksaray Gülağaç Saratlı Zeki Türker CHP Belediyesi

6- Amasya Merkez Arife Serpil Saraçoğlu

7- Amasya Taşova Ömer Özalp

8 - Antalya Kepez Murat Dinç

9 - Balıkesir Edremit Selman Hasan Arslan CHP Belediyesi

10- Balıkesir Marmara Yakup Aksu

11- Bartın Merkez Mehmet Arslan

12- Bartın Amasra Recai Çakır

13- Bingöl Karlıova Ahmet Karabulak

14- Bingöl Merkez Ilıcalar Abdulmelik Kocihan

15- Bingöl Merkez Sancak Cevdat Keskin

16- Bitlis Güroymak Mehmet Şefik Aysoy

17- Bitlis Hizan Servet Özdemir

18- Bolu Mengen Gökçesu Niyazi Dedeoğlu CHP Belediyesi

19- Çankırı Çerkeş Erdoğan Çubukçuoğlu

20- Denizli Honaz Yüksel Kepenek

21- Denizli Babadağ Ali Atlı

22- Diyarbakır Büyükşehir Veysi Aghan

23- Diyarbakır Bağlar Hebun Kaplan

24- Diyarbakır Bismil Selim Yılmaz

25- Diyarbakır Kocaköy Muhyettin Çelik

26- Elazığ Palu Adnan Karadağ

27- Erzincan Üzümlü PM6 Elif İnci Utlu

28- Erzincan Çayırlı Nihat Alptekin

29- Erzincan Refahiye Yavuz Dumanlı

30- Erzincan Tercan Derya Kırdım

31- Erzincan Kemah Ali Sin

32- Erzincan İliç Gökmen Yıldırım

33- Giresun Espiye Soğukpınar PM6 Mustafa Eyice

34- Hakkari Yüksekova Büyükçiftlik Kadri Zeydan

35- Hakkari Merkez Durankaya Naci Erik

36- İzmir Kemalpaşa Rıdvan Karakayalı

37- İzmir Aliağa Özcan Durmaz

38- İzmir Kınık Ahmet Özkan

39- İzmir Ödemiş Muhittin Cumhur Şener

40- Kahramanmaraş Ekinözü Fatih Vicdan

41- Kars Merkez Taner Toraman

42- Kastamonu Merkez Mustafa Öztürk

43- Kırıkkale Çelebi Oktay Babadağ

44- Kırıkkale Merkez Hacılar Necati Koyuncu

45- Konya Kulu Galip Polat

46- Kütahya Simav Gülcan Bütün

47- Mersin Aydıncık Abdullah Servili

48- Mersin Çamlıyayla İslam Sarı

49- Muğla Yatağan Halil Arslan CHP Belediyesi

50- Muğla Ortaca Mehmet Sertkaya CHP Belediyesi

51- Muğla Köyceğiz Hüseyin Erol

52- Muş Merkez Konukbekler Fikret Güler

53- Nevşehir Merkez Nar Remziye Tok

54- Nevşehir Kozaklı Bülent Öcal

55- Nevşehir Hacıbektaş Arif Yoldaş Altıok

56- Niğde Merkez Alay Ahmet Demirbaş

57- Niğde Merkez Bağlama Göksal Afşar

58- Niğde Merkez Kiledere Yunus Karakaya

59- Ordu İkizce Mustafa Kaynar

60- Ordu Altınordu Birol Yılmaz

61- Sivas Doğanşar Erdal Öztürk

62- Şırnak Silopi Başverimli Süleyman Bayrak

63- Şırnak İdil Karalar Ekrem Sağlam

64- Tokat Zile Şükrü Sargın

65- Trabzon Çaykara PM6 Hasan Düzgün

66- Trabzon Tonya Şuaib Aydın

67- Yalova Merkez Kadıköy PM6 Taner Ozan

68- Yalova Çınarcık Esenköy Hıdır Hanoğlu

69- Yozgat Boğazlıyan Sırçalı Hacı Mustafa Dilek

70- Yozgat Boğazlıyan Ovakent Arif Şahingöz

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