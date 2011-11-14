-CHP'li Toprak: Uslu istifa etmeli ANKARA (A.A) - 14.11.2011 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdoğan Toprak, milli iradeye saygı ve TBMM'nin itibarı için İdare Amiri Salim Uslu'nun istifa etmesi gerektiğini belirtti. CHP Basın Biriminden yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul'da, aralarında Avcılar ve Silivri'nin de bulunduğu birçok ilçeyi ziyaret eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Toprak, güncel olayları değerlendirirken, CHP Milletvekili Kamer Genç'e yönelik saldırıyı kınadı. TBMM İdare Amiri Salim Uslu'nun, görevinden istifa etmesi gerektiğini savunan Toprak, şunları kaydetti: ''Çünkü görevi ve pozisyonu gereği tarafsız olması gereken biri bir partinin güvenlik görevlisine dönüşmüşse artık o konumda kalmamalıdır. Milli iradeye saygı ve TBMM'nin itibarı için bu gerekli ve zorunlu bir durumdur. Sayın Kamer Genç'e yapılan müdahale ile ortaya çıkmıştır ki Salim Uslu tarafsız bir idare amiri değildir. Bu niteliği olmayan birinin o görevde kalması utanç vericidir. Dillerinden milli irade lafını düşürmeyen AK Partililerin Salim Uslu'nun milli irade temsilcisi olan bir milletvekiline saldırması karşısında sessiz kalması bir başka utanç kaynağıdır. Eğer Salim Uslu görevden istifa etmez ve AK Parti kurumsal olarak bu saldırıyı açık bir biçimde kınamazsa; demektir ki AK Parti yeni dönemde TBMM'de böyle bir tavır alacaktır. Sokaktaki toplumsal muhalefete cop ve gazla müdahale eden AK Parti, TBMM'deki muhalefete idare amirleriyle müdahale etmektedir. Ancak AK Partiyi uyarıyoruz; TBMM yüce çatısı altında eşkıyalığa müsaade etmeyeceğiz.''