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Politika

CHP'li Tezcan'dan AK Parti'li Ünal'a fotoğraflı yanıt

ANKARA, (DHA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Bülent Tezcan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Mahir Ünal'ın 'yer sofrası' açıklamasına fotoğrafla yanıt verdi

25 Ağustos 2017 14:17

ANKARA, (DHA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Bülent Tezcan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Mahir Ünal\'ın \'yer sofrası\' açıklamasına fotoğrafla yanıt verdi. 
AK Parti\'li Ünal\'ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'na yönelik \"Halktan birisi olmak, öncelikle halkın yer sofrasına diz kırıp, oturabilmektir\" açıklaması üzerine CHP\'li Tezcan, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden fotoğraflı bir mesaj yayımladı. CHP Lideri Kılıçdaroğlu\'nun \'Adalet Yürüyüşü\' sırasında bir eve misafir olup, yer sofrasında yemek yerken çekilmiş fotoğrafını paylaşan Tezcan, \"Saray sofralarından başını kaldıramayan Mahir Ünal\'a ithaf olunur\" dedi. 

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