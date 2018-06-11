CHP'li Tezcan: 'Cumhur ittifakı'nın içinde çatlama olduğunu görüyoruz (2)

SEYİTGAZİ İLÇESİNDEKİ MİTİNGDE KONUŞTU

CHP Genel başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, Eskişehir\'in Seyitgazi ilçesinde partisinin düzenlediği mitinge katıldı. Tezcan, ilçe meydanında toplanan kalabalığa hitaben konuşma yaptı. Yeni bir başlangıç için yola çıktıklarını ifade eden Bülent Tezcan şunları kaydetti:

\"Türkiye\'de bugün 81 milyonun bir büyük gelecek hayali var ama bu büyük gelecek hayalini taşıyacak bir iktidar ne yazık ki 16 yıldan bu yana sadece işsizlik ve yoksulluk üretme konusunda sıkışmış kalmış. Bir yeni başlangıç için yola çıktık. Bir yeni başlangıç için sizlerden destek istiyoruz. Husumet üretmek için yola çıkmadık, kavga etmek için yola çıkmadık.\"

Türkiye\'nin 5 temel meselesi olduğunu söyleyen Bülent Tezcan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

\"Seçimden önce çıkınımızı açalım, herkes kucağında ne varsa döksün, diyoruz. Türkiye\'de ekonomi çökmüş, ayağa kaldırmaya talibiz. Demokrasi yok olmuş, yeniden inşa etmeye talibiz. Eğitim çökmüş, yeniden bir büyük reformuyla kalkınmanın yeni temsilcisi olmaya talibiz. Toplumsal barış dinamitlenmiş, toplumsal barışı yeniden kuralım, tesis edelim diye yola çıktık, buna talibiz.\"

Türkiye\'nin dünyada yalnızlaştığını, komşularıyla, çevresiyle problemleri olduğunu öne süren Tezcan, \"Dünyada itibarı zayıflamış bir ülke noktasına düşmüş, çatışmanın parçası haline gelmiş. Bu memleketi yeniden kuranların söylediği gibi \'Yurtta barış, dünyada barış\' esasları üzerinden itibarlı bir dış politikayı tesis etmeye talibiz. Biz bunları yapmak için yola çıktık \" dedi.

Bülent Tezcan, döviz kurlarının artışı ile ilgili olarak da \"Dolar aldı başını gitti, döviz aldı başını gitti. Doların her yükselmesi emeklinin maaşının düşmesidir. Doların her yükselmesi pazarcının gelirinin azalmasıdır, asgari ücretin yarıya inmesidir. Bir başbakan, bir cumhurbaşkanı, ülkeyi yönetenler ne ile uğraşırlar? Bununla uğraşması lazım. Ama bununla uğraşmayı bırakmış, ne ile uğraşıyor? Muhalefetle uğraşıyor, bizimle uğraşıyor. Niye? Çünkü Abbas yolcu, biliyor. Gitme zamanı geldi, gideceğini biliyor\" diye konuştu.



Hakan TÜRKTAN/SEYİTGAZİ (Eskişehir), (DHA)



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