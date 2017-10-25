 CHP'li Tezcan: Belediye meclislerinde boşalan belediye başkanlıklarına aday göstermeyeceğiz

Hakime TORUN / ANKARA, (DHA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, istifa eden AKP\'li belediye başkanlarının yerine, belediye meclislerinde aday göstermeyeceklerini belirtti. Dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun erken yerel seçim çağrısını da yinelediğini hatırlatan Tezcan, \"Bu çağrıya cevap vermiyorlar. Niye kaçıyorsunuz? Sandık çağrısı geldi, perdenin arkasına saklanıyorlar. Köşe bucak saklanıyorlar. CHP olarak hazırız. MYK\'da ağırlıklı olarak bu konuyu konuştuk. Türkiye\'nin bu kaostan çıkışı seçimdir. Seçim istiyoruz. Sandıktan kaçmayın. Kaçışın kurtuluşu yok. Artık bu kaosu kesin olarak çözecek olan yer millet olacağından bundan sonraki belediye meclislerinde bu sebeple boşalan belediye başkanlıklarına aday göstermeyeceğiz. Milleti adres gösteriyoruz. Erken seçim istiyoruz\" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, CHP MYK gündemini değerlendirerek gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

\"BU İSTANBUL İMAMININ İSTANBUL\'A İHANETİNİN İTİRAFIDIR\"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın \"İstanbul\'a ihanet ettik\" sözlerini değerlendirerek eski bir gazete kupürü gösteren Tezcan, \"O günün İstanbul imamı, \'İstanbul\'a ihanet ettik\' diyor. Bu İstanbul imamının İstanbul\'a ihanetinin itirafıdır. Bir büyük ihanetin yaşandığını görüyoruz. İhanet sadece İstanbul ile sınırlı kalmadı. Bir ülkeye ihanettir. Hiç kimse kendisini güvende hissetmiyor. Herkes korku ve kaygı içinde\" dedi.

\"OHAL REJİMİ, KALICI HALE GETİRİLMİŞ OHAL REJİMİ İLE TEK ADAM REJİMİ YERLEŞMİŞ\"

Tezcan, \"OHAL rejimi, kalıcı hale getirilmiş OHAL rejimi ile tek adam rejimi yerleşmiş. Herkesin korku içinde yaşadığı bir toplum haline gelmişiz. Huzur ve güven ortadan kalkmış. Dış politikaya bakarsanız Türkiye bir çıkmazın içinde ne kadar bataklık varsa gitmiş oraya saplanmış. Herkes eğitimden şikayetçi işin sorumlusu hükümet de eğitimden şikayet ediyor. Çözüme dönük bir adım yok. İşsizlik hala en önemli problem. Terör çözümsüz bir problem\" diye konuştu.

\"İMAMETTEN HIYANETE, HIYANETTEN KIYAMETE GİDİŞ BU YOLCULUK\"

Tezcan, \"Devletin içerisine iktidar eli ile terör örgütlerini yerleştirmişler devleti terör örgütleri ile ittifak ve pazarlık içine sokmuş bir hükümet var. Böyle bir tabloda ülke kıyamet yerine dönmüş. Bir kutlu yürüyüş diyorlardı. Bu yürüyüşün ne olduğu belli oldu. İmametten hıyanete, hıyanetten kıyamete gidiş bu yolculuk. Bunun sonunu inşallah millet sandıkta getirecektir\" ifadelerini kullandı.

\"BUGÜN CUMHURBAŞKANLIĞI MAKAMI, BİR TEHDİT VE ŞANTAJ MAKAMINA DÖNÜŞTÜRÜLDÜ\"

Tezcan, \"Bugün Cumhurbaşkanlığı makamı, bir tehdit ve şantaj makamına dönüştürüldü. Ne diyor belediye başkanlarına ya istifa et ya hapise girersin iki seçenek sunuyor. İstifa ettiği zaman ortada bir suç dosyası varsa, suç dosyasını kapatma taahhüdümü müdür bu? Çok açık ki öyle. İstifa edersen öbür yol uygulanmayacak diyor. Böyle diyorsan kirli pazarlık değil midir? Kimse çıkıp demiyor \'ne demek benim verilmeyecek hesabım yok sen nasıl tehdit edersin\' demiyor?\" diye konuştu.

\"BİZİM BELEDİYE BAŞKANLARIMIZA HAKSIZ BİR SALDIRIYA KARŞI EN SERT DURUŞU BİZDEN GÖRÜRSÜNÜZ\"

Tezcan sözlerini şöyle sürdürdü: \"Bizim belediye başkanlarımıza da yönelecekleri işaretleri veriyorlar bu da ayrı bir tehdit, şantaj. Açık söylüyorum, bizim belediye başkanlarımızdan hiçbir şüphemiz yoktur. Bizim belediye başkanlarımıza haksız bir saldırıya karşı en sert duruşu bizden görürsünüz.

BUNA PABUÇ BIRAKMAYIZ. BELEDİYE BAŞKANLARIMIZI SİZE YEM ETMEYİZ

Buna pabuç bırakmayız. Belediye başkanlarımızı size yem etmeyiz. Sizin kendi belediye başkanlarınıza yapacağımız operasyonun kamuflaj malzemesine dönüştüremezsiniz CHP\'li belediye başkanlarını. Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanımız şimdi savcıda ifade ediyor. CHP kongresinde yaptığı konuşma nedeniyle. Cumhurbaşkanına hakaret ettin deniliyor. \'Faşist diktatör\' demiş. Öyle diyorlar, yalan mı? Mühürsüz bir seçimle oraya oturdunuz katlanacaksınız.\"

\'KALKIN AYAĞA\' DEMEK NE ZAMANDAN BERİ HALKI İSYANA TEŞVİK EDİYOR\"

Tezcan, \"\'Kalkın ayağa\' demek ne zamandan beri halkı isyana teşvik ediyor. herkesin korkudan sindiği bir toplum yaratmaya çalışıyorlar\" dedi.

\"İŞGAL EDİLEN CUMHURBAŞKANLIĞI MAKAMI KAOS ÜRETİM MERKEZİ HALİNE DÖNMÜŞTÜR\"

Tezcan, \"Bugün işgal edilen cumhurbaşkanlığı makamı kaos üretim merkezi haline dönmüştür. Saraydan istifa emri gitmektedir. Saray rejimi. Türkiye nüfusunun yarısına yakını seçilmemiş atanmış belediye başkanları tarafından yönetilmekte. Madem böyle bir kaos var millet el koysun. Sarayın iradesi değil milletin iradesi esas olacaktır\" dedi.

\"BELEDİYE MECLİSLERİNDE BOŞALAN BELEDİYE BAŞKANLIKLARINA ADAY GÖSTERMEYECEĞİZ\"

Tezcan, istifa eden AKP\'li belediye başkanlarının yerine, belediye meclislerinde aday göstermeyeceklerini belirtti. Dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun erken yerel seçim çağrısını da yinelediğini hatırlatan Tezcan, \"Bu çağrıya cevap vermiyorlar. Niye kaçıyorsunuz? Sandık çağrısı geldi, perdenin arkasına saklanıyorlar. Köşe bucak saklanıyorlar. CHP olarak hazırız. MYK\'da ağırlıklı olarak bu konuyu konuştuk. Türkiye\'nin bu kaostan çıkışı seçimdir. Seçim istiyoruz. Sandıktan kaçmayın. Kaçışın kurtuluşu yok. Bu arada Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı da istifa edeceğini açıkladı. Bursa istifa etti. Biz bundan önce İstanbul\'da belediye meclisinde yapılan seçimde belediye başkan adayı göstermiştik. Dün sayın Genel Başkanımız, \'millete gidelim\' çağrısını yapmıştır. Bu nedenle artık bu kaosu kesin olarak çözecek olan yer millet olacağından bundan sonraki belediye meclislerinde bu sebeple boşalan belediye başkanlıklarına aday göstermeyeceğiz. Milleti adres gösteriyoruz. Erken seçim istiyoruz\" diye konuştu.

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