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Politika

CHP'li Tekin: Kılıçdaroğlu'na dokunun da görelim

Gürkan YILMAZ/ KASTAMONU,(DHA)- CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, "Yüreğiniz yetiyorsa hodri meydan

22 Ağustos 2017 16:31

Gürkan YILMAZ/ KASTAMONU,(DHA)- CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, \"Yüreğiniz yetiyorsa hodri meydan. Kılıçdaroğlu orada. Dokunun da görelim. Ana muhalefet liderine dokunabilecek bir güç daha doğmadı\" dedi.
CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, partisinin Kastamonu il başkanlığını ziyaret etti. Ardından basın açıklaması yapan Tekin, CHP\'nin savaş meydanlarında kurulmuş bir parti olduğunu söyledi. AK Parti iktidarının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nu sindirme çabası içinde olduğunu ifade eden Tekin, şöyle dedi:
\"Cumhuriyet Halk Partisi\'nin liderine, kendi kirli medyasında operasyonel bir haber yaparak, şantaj yaparak, \'Acaba nasıl sindirebilirim? Önümüzde ki günlerde demokrasi, hukuk, adalet arayışı konusundaki taleplerini nasıl sindirebilirim?\' tehdidine CHP\'nin boyun eğmesi mümkün değildir. Yüreğiniz yetiyorsa hodri meydan. Kılıçdaroğlu orada. Dokunun da görelim. Ana muhalefet liderine dokunabilecek bir güç daha doğmadı. Onun için bu tehditlerle, şantajlarla, raconlarla memleketi yönetmek mümkün değil. Gelin ortak aklı egemen kılalım. Bunu defalarca söyledik. Sayın genel başkanımızda söyledi. İç ve dış politika konusunda yapılması gereken ne varsa ana muhalefet olarak her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğumuzu söylememize rağmen, ne yazık ki içeride ve dışarıda mafyetik tehditlerle insanları sindirmeye çalışıyorlar. Tabii ki hiç kimsenin, hele de CHP\'lilerin sindirmesi mümkün olmayacaktır. Bu tehditleri hiç ciddiye almıyoruz.\"
Ortadoğu\'da yaşananlarla ilgilide konuşan milletvekili Tekin, \"İsrail\'in, ceberutta şehit ettiği, öldürdüğü kardeşlerimiz var ama onlarla ilgili hiç kimsenin sesi çıkmadı. Ben çok iyi hatırlıyorum. Mavi Marmara\'ya gidilince o gün alkışlarla, çuvallarla \'yürüyün koçum\' diyenler, sonra dönüp dediler ki \'giderken bize mi sordunuz.\' Ben, bunu çok iyi biliyorum. Sayın başbakan, dönemin bakanları her gün taziye evlerinde hatim indirdiniz. Sonra ne oldu size? Eğer bugün İslam coğrafyası kanamalı bir coğrafya ise bunun tek sorumlusunun bugün ki iktidar olduğunu hatırlatmak isterim\" dedi.

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