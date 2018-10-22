CHP'li Tekin, İş Bankası'yla ilgili Bahçeli'den destek istedi

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, MHP Lideri Devlet Bahçeli\'den İş Bankası hisselerinin hazineye devri konularının tartışma gündeminden çıkarılması için destek istedi. Tekin, Bahçeli\'ye seslenerek, \"Türkiye\'nin tek yerli ve milli bankasını tartışmadan siz çıkarın. Rica ediyorum. Tek banka, geri kalan bankalarımız yabancı ortaklı oldu. Yerliliğe ve milliliğe önem veriyorsanız İş Bankası\'nı tartışmadan çıkarın\" dedi.

CHP eski Genel Sekreteri ve İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Antalya Konyaaltı Belediyesi tarafından bu yıl 9\'uncusu düzenlenen kitap fuarına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın gündeme taşıdığı İş Bankası\'ndaki CHP hisselerinin hazineye devrinin engellenmesiyle ilgili olarak MHP Lideri\'nden destek istedi. Tekin yaklaşan yerel seçimlerle ilgili partisinin hedeflerini ve genel siyasete ilişkin değerlendirmelerde de bulundu; İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığına adaylığını anlattı.

MHP LİDERİ BAHÇELİ\'DEN DESTEK İSTEDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın CHP\'nin İş Bankası\'ndaki hisselerinin hazineye devrini öngören açıklamalarını da eleştiren Gürsel Tekin, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın bankanın tartışma konusu haline getirmesini anlayamadığını aktardı. İş Bankası konusu TBMM\'ye geldiği zaman dolar kurunda ciddi değişiklikler olacağını da öngördüğünü belirten Tekin, \"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın CHP\'ye karşı kini nefreti olabilir. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli\'ye sesleniyorum. Türkiye\'nin tek yerli ve milli bankasını tartışmadan siz çıkarın. Rica ediyorum. Tek banka, geri kalan bankalarımız yabancı ortaklı oldu. Yerliliğe ve milliliğe önem veriyorsanız İş Bankası\'nı tartışmadan çıkarın\" dedi.

\'DEPREM OLURSA BAĞIMSIZLIĞIMIZ TARTIŞILABİLECEK DURUMA GELİR\'

İstanbul\'un hem Türkiye hem de dünyada önemli bir konumda olduğunu belirten Tekin, 4 yıldır İstanbul\'da çok özel çalıştığını ve metropolün her türlü sıkıntısını iyi bildiğini söyledi. İstanbul\'un 39 ilçesinin tamamımın dertlerinin ne olduğunu bilen biri olduğunu anlatan Tekin, iyi bir kadroya sahip olduğunu da ifade etti. İstanbul\'un en büyük sorunlarından birinin deprem olduğuna vurgu yapan Tekin, \"Üzerinden 20 yıl geçmesine rağmen hala İstanbul\'u depreme hazırlıklı hale getiremedik. Acilen bunu yapmalıyız. Aksi halde yaşanacak bir sorun Türkiye için çok ciddi sıkıntı yaratacak. Daha da ileri gidiyorum, depremle ilgili yaşanacak bir sıkıntı Türkiye\'nin bağımsızlığını tartıştırabilecek duruma getirebilir. Çünkü finansımızın önemli kısmı, Merkez Bankası, sanayi, teknoloji bütün değerlerimizi taşıdığımız bir il depreme hazırlıklı olmalıdır\" diye konuştu.

Tekin, İBB Mezarlıklar Daire Başkanlığı\'nın 2,5 yıl sonra İstanbul\'da boş mezar yeri kalmayacağı yönündeki verilerini de eleştirdi. Bu duruma çok üzüldüğünü belirten Tekin, \"\'Cenazeleriniz olursa biz bunları Anadolu\'nun istediğiniz yerine ücretsiz taşıyalım\' diyor. Ölüye maalesef yer yok. Yaşayanlara yok ama bari ölülere olsun. Daha ne anlatayım bu duruma\" dedi.

\'İSTANBUL\'U ALACAĞIMA EN ÇOK AK PARTİLİLER İNANIYOR\'

Çok rahat bir şekilde seçimi kazanacağını belirten Gürsel Tekin, kendisinden daha çok oy alabilecek CHP\'li adayın çıkması halinde destek vereceğini de söyledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'na İBB başkanlığı için adaylığını açıkladığı görüşmesini de anlatan Tekin, \"Genel Başkan\'a dedim ki \'Benim adım Hıdır, elimden gelen budur. Ben yoluma devam ediyorum.\' Sayın Genel Başkan benim çalışmalarımı biliyor. Bu seçimi alacağım ve bu seçimi alacağıma en çok AK Partililer inanıyor\" dedi.



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