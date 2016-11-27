CHP’li Tanrıkulu'nun ziyaret ettiği Demirtaş: Şapşike selam söyle!

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun, Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti. Tanrıkulu, Demirtaş'ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'e iletmesi için "Şapşik'e selam söyle, çıkınca muhabbete devam edeceğiz" dediğini aktardı.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre CHP İstanbul Milletvekili Sezgin TanrıkuluDiyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında 4 Kasım'da tutuklanarak Edirne F tipi Cezaevi'ne konulan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti.

HDP'li milletvekilleri Adalet Bakanlığı'nca uygulanan cezaevi ziyaret yasağı nedeniyle şimdiye kadar Demirtaş ve diğer tutuklu milletvekillerini ziyaret edemezken, Tanrıkulu'nun ziyareti Demirtaş'a yaptığı ziyaret bir ilk oldu.

Gökçek: Ziyaret etti

Ankara Belediye Başkanı Melih Gökçek, bir süre önce Twitter hesabında CHP'li Tanrıkulu'nun HDP Eş Genel Başkanını Edirne cezaevinde gizlice ziyaret ettiğini belirterek mesajında, "Sezgin Tanrıkulu sessizce Selahattin Demirtaş'ı hapishanede ziyaret etmiş. Sağduyulu CHP'liler CHP nereye gidiyor?" demişti.

Gökçek'in bu tweeti üzerine Sezgin Tanrıkulu ise Twitter'den, "Henüz ziyaret etmedim. Ama en yakın zamanda ziyaret etmek istiyorum. Her şey siyaset değil. Bu günler geçer, insanlık ve dostluk geriye kalır" demişti.

Tanrıkulu: Bu tatsız günler geçer

Sezgin Tanrıkulu’nun paylaştığı bir mesaj, Demirtaş’ı ziyaret etmesine yoruldu. Tanrıkulu, mesajında "Edirne'ye geleceklere ciğerci Bahri beyi öneriyorum. Her şey çok güzeldi. Bu tatsız günler elbet geçer, yaşam ve güzellikler baki kalır" ifadelerine yer verdi.

"Şapşike selam söyle"

Tanrıkulu daha sonra Gökçek'in paylaştığı bir tweet üzerine, Demirtaş'ın "Şapşike selam söyle, çıkınca muhabbete devam edeceğiz“ dediğini aktardı.

Madem yazdın, üzerimde kalmasın;

"Şapşik'e selam söyle, çıkınca muhabbete devam edeceğiz" dedi. https://t.co/lPaTyS0d7I — Sezgin Tanrıkulu (@MSTanrikulu) 27 Kasım 2016

Başak Demirtaş ziyaret etmişti

Demirtaş, ziyaretinden sonra şöyle konuşmuştu: