CHP'li Tanrıkulu'ndan Başbakan'a: IŞİD’in, elinde tuttuğu 2 askeri, diri diri yaktığı iddiası doğru mudur?

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Başbakan Binali Yıldırım’ın cevaplaması istemiyle verdiği soru önergesinde IŞİD’in yayınladığı görüntüleri ve IŞİD’in elindeki asker sayısını sordu. Soru örgesindeki sorulardan birinin "IŞİD’in, elinde tuttuğu iki askeri, diri diri yaktığı iddiası doğru mudur? İddialar doğru ise, bu gerçekler neden kamuoyundan saklanmaktadır?" olması dikkat çekti.

Hükümetinin sözcülerinin uzun bir süre IŞİD’e terör örgütü diyemediğini, dönemin Başbakanı tarafından "birkaç öfkeli sunni genç" olarak tanımladığını ifade eden Tanrıkulu:

"Geçtiğimiz yıllarda pek çok IŞİD militanının ülkemize elini kolunu sallayarak girdiği, hastanelerde tedavi olduğuna ilişkin sayısız haber basına yansımıştı. Türkiye’nin IŞİD’e el altından silah yardımında bulunduğu iddiaları da gündeme gelmişti.

"Gelinen noktada ülkemiz bu yanlış dış politikaların bedelini bugün ödemektedir. AKP hükümeti, yaşanan tüm olayların ardından yayın yasağı getirerek, kınama mesajlarıyla ve misliyle karşılık verileceği açıklamalarıyla yetinmektedir. Yaşanan tüm bu acılar AKP Hükümetlerinin yanlış politikalarının bir sonucudur"

IŞİD’in yayınladığı görüntülerin toplumda infial yarattığını vurgulayan Tanrıkulu, "Kan donduran görüntülerde diri diri yakılan askerler olduğu iddia edilmektedir. AKP Hükümetinin yaşanan ve kabul edilmesi mümkün olmayan olaydan sonra “youtube”a erişimi engellediği iddia edilmektedir” diyerek şu soruları sordu:

1- IŞİD’in elinde tutsak askerler olduğu iddiası doğru mudur?

2- İddia doğru ise, IŞİD’in elinde olan toplam asker ve IŞİD tarafından şehit edilen askerlerin sayısı ile ilgili AKP Hükümeti kamuoyunu bilgilendirecek midir?

3 – IŞİD’in Türk askerlerini yaktığı iddiasıyla paylaşılan videodaki görüntüler doğru mudur?

4- IŞİD’in, elinde tuttuğu iki askeri, diri diri yaktığı iddiası doğru mudur? İddialar doğru ise, bu gerçekler neden kamuoyundan saklanmaktadır?

5- IŞİD’in Türk askerlerini yaktığı iddiasıyla paylaşılan video ile ilgili inceleme başlatılmış mıdır?

6- İddialar doğru ise, öldürülen askerlerin kimlikleri tespit edilmiş midir? Ailelerine bilgi verilmiş midir?

7- Bu görüntüler doğru ise, öldürülen askerlerimiz hangi tarihte kimler tarafından kaçırılmıştır?

8- Öldürülen askerlerin kurtarılması için hükümetiniz tarafından ne gibi çalışmalar yapılmış? Hangi girişimlerde bulunulmuştur?

9- Yaşanan bu korkunç olaylardan sonra, dönemin Başbakanı tarafından birkaç yıl önce IŞİD için yapılan “birkaç öfkeli sunni genç” açıklaması tarafınızdan nasıl değerlendirilmektedir?

10- 19 Eylül 2014 tarihinde dönemin Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, yaptığı açıklamada ‘’Türkiye’nin bir yıl önce 2013′ün sanırım Ekim ayı bir Bakanlar Kurulu Kararnamemiz var. Orada Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına uygulama olarak terör örgütü olarak ilan ediyoruz’’ ifadesi yer almaktadır. 22 Eylül 2014 tarihinde ise dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu, yaptığı açıklamada “Hükümetimizin IŞİD’e terör örgütü demediğini söylüyorlar. Biz 13 Ekim 2013′te Bakanlar Kurulu kararıyla IŞİD’i terör örgütü ilan ettik.” ifadesi yer almaktadır. IŞİD’in adı açıkça belirtilerek terör örgütü olarak ilan edildiği Bakanlar Kurulu Kararının tam metni nedir?

11- Bakanlar Kurulu tarafından El Kaide ve El Kaide bağlantılı örgütler, gruplar ifadesi dışında IŞİD’in isminin açıkça belirtilerek bir terör örgütü olduğu ifadesinin yer aldığı Bakanlar kurulu kararı var mıdır?

12- Bakanlar Kurulu Kararnamesinin yayınlandığı Resmi Gazetenin tarih ve sayısı nedir?