CHP’li Tanrıkulu’dan Erdoğan’a: 4 savcının derbide görevlendirilmesi Çarşı’yı yok etme projesi mi?

Hülya Karabağlı/ ANKARA

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan 4 savcının görev aldığı Beşiktaş-Galatasaray maçının son dakikalarında çıkan olaylarla ilgili CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Başbakan Tayyip Erdoğan’a, “Dört spor savcısının Beşiktaş –Galatasaray derbisinde görevlendirilmesi , iktidar partinizin Gezi Parkı eylemlerine destek verin taraftar grubu Çarşı’ya karşı başlattığı yok etme, göz korkutma operasyonunun bir parçası mıdır? Diye sordu.

Dün akşam oynanan Beşiktaş-Galatasaray maçının 90+3. dakikasında çok sayıda taraftarın sahaya inmesi üzerine çıkan olaylarla ilgili Tanrıkulu’nun soru önergesi şöyle:

Dört spor savcısı niye görevlendirildi?

- Beşiktaş ve Galatasaray Futbol kulüpleri arasında oynanan Türkiye Süper Ligi futbol mücadelesinde dört spor savcısının görevlendirilmesindeki amaç nedir?

- Mücadele öncesinde, Gençlik ve Spor Bakanı ile spor savcıları, iki güzide kulübümüzün başkanları, yöneticileri, taraftar dernekleri, tribün liderleri ile toplantı ve görüşmeler düzenlemiş midir?

- Dört spor savcısının bu karşılaşmada görevlendirilmesi, iktidar partinizin ülkemizde Gezi Parkı Gösterilerine destek verdiği için Beşiktaş Kulübümüzün artık spor ruhu ile özdeşleşen taraftar grubu Çarşı’ya karşı başlattığı yok etme, göz korkutma operasyonunun bir parçası mıdır?

- Spor savcıları, Ümit Milli Futbol Takımımızın 2015 U21 Avrupa Şampiyonası Eleme Turu 7. Grup'taki 3'üncü maçında 10 Eylül 2013 tarihinde İsveç ile oynadığı maça, 24. dakikada polisin İstanbul sokaklarına, caddelerine attığı yoğun biber gazlarının yarattığı etki nedeniyle ara verilmesi olayını da soruşturma kapsamına almışlar mıdır?

- Spor savcıları, Ümit Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Abdullah Ercan'ın, Sayın Recep Tayyip Erdoğan stadında oynanan İsveç karşılaşması sonrasında söylediği "Biber gazı hızımızı kesti" sözünün Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinde sansürlenmesini de soruşturacaklar mıdır?

Savcılar dopingleri araştıracak mı?

- Spor savcıları tüm dünyada ülkemizin küçük duruma düşmesine neden olan dopinglerin nedenleri ve perde arkalarında kimlerin olduklarını da soruşturacaklar mıdır?

- Spor savcıları, E-Bilet uygulaması ile ilgili düzenlenen ihalenin nasıl düzenlendiği neden iktidar partinizle yakınlığı bilinen bir ticari gruba verildiğini de soruşturacaklar mıdır?

Tarftarlara biber gazı sıkılmasını soruşturacaklar mı?

- Spor savcıları, iki güzide takımımız arasındaki derbi mücadele öncesi polisin stat içinde ve dışarısında taraftarlara, sporseverlere karşı biber ve göz yaşartıcı gazlarla müdahalesini de soruşturacaklar mıdır?

- Spor savcıları, mücadelenin 34. dakikasında da 'Gezi' tezahüratları atılması sonucu yayıncı kuruluşun, tribünlerin sesini kısarak yerine eski maçlardan taraftar sesi yayınlaması böylelikle kamuoyunu aldatmaya çalışmasını da soruşturacaklar mıdır?

Olimpiyat hezimetinin sorumlularını soruşturacaklar mı?

- Spor savcıları, yetim ve öksüzlerin haklarıyla, vatandaşlarımızın alın terleri ile oluşturdukları kaynaklarla; 600 kişi ve milyonlarca TL. lik harcamalar ile Buenos Aires’e gidip te tarihi bir hezimetle 60 a karşı 39 oyla Olimpiyat Oyunlarına ev sahipliği yapmayı kaybetmenin nedenlerini ve sorumlularını da soruşturacaklar mıdır?

Bedava biletler nasıl temin edildi?

- Tüm biletler elektronik ortamda satılırken, bedava biletler nasıl temin edilmiştir?

- Yeni başlayan spor savcısı uygulaması maç başı 1 savcı iken, bu maç için neden 4 savcıdır? Maç öncesi olay çıkacağına dair ihbar alınmış mıdır?

- Toplumsal duyarlılığı üst seviyede olan Beşiktaş taraftar grubu "çarşının gezi parkı olaylarındaki tavrı yüzünden onlara rakip taraftar grubu kurulduğu ve bedava bilet verildiği iddiaları doğru mudur?

- Gözaltına alınan taraftarlar ve kameralara yansıyan taraftarlar hangi tribün gruplarına bağlıdırlar?”