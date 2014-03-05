CHP’li Tanrıkulu'dan Bozdağ’a: Aydın Doğan iddiası doğru mu?

Hülya Karabağlı/ ANKARA

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a,”Aydın Doğan ile ilgili davanın Bakanlar Kurulu'nda da görüşüldüğü iddiası doğru mudur” diye sordu. Tanrıkulu, “Recep Tayip Erdoğan da aynı telefon görüşmesinde ‘’Tamam ama işte adam 2 Temmuz’da kararı verdi. Ve tek, tek Abuzer Kara ‘ sözleriyle İstanbul 7'inci Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi olarak Aydın Doğan hakkında beraat kararı veren Hakim Abuzer Kara’yı mı kastetmiştir”dedi. Bozdağ’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na verdiği soru önergesi ve gerekçesi şöyle.

- 3 Mart 2014 tarihinde internet ortamına düşen ve Recep Tayyip Erdoğan ile Adalet Eski Bakanı Sadullah Ergin arasında geçtiği iddia edilen telefon görüşmesinde geçtiği üzere Recep Tayyip Erdoğan Adalet Eski Bakanı Sadullah Ergin’e Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan’ın davası ile ilgili olarak müdahalede bulunması talimatı vermiş midir?

-Aydın Doğan ile ilgili davanın Bakanlar Kurulu’nda da görüşüldüğü iddiası doğru mudur?

- Bakanlar Kurulu, Mahkeme safhasında olan bir davayı neden gündemine almıştır?

-Aydın Doğan’ın davasında beraat kararı veren Mahkeme Hakimi’nin Alevi olduğu Adalet Eski Bakanı Sadullah Ergin tarafından 3 Mart 2014 tarihinde internet ortamına düşen ve Recep Tayyip Erdoğan ile Adalet Eski Bakanı Sadullah Ergin arasında geçtiği iddia edilen telefon görüşmesinde ‘’Mahkemenin hakiminin Alevi olduğu yönünde bir bilgi de vardı.‘’ sözleriyle Recep Tayyip Erdoğan’a iletilmiş midir?

- Recep Tayip Erdoğan da aynı telefon görüşmesinde ‘’Tamam ama işte adam 2 Temmuz’da kararı verdi. Ve tek, tek Abuzer Kara ‘ sözleriyle İstanbul 7'inci Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi olarak Aydın Doğan hakkında beraat kararı veren Hakim Abuzer Kara’yı mı kastetmiştir?

- AKP, Türkiye Cumhuriyeti’nin Hakim ve Savcılarını etnik kökenlerine, mezheplerine göre mi sınıflandırmıştır?

- Recep Tayyip Erdoğan, Aydın Doğan'ın SPK davasında Sadullah Ergin'e davanın görüşüleceği Yargıtay Ceza Kurulu'ndaki üyeleri yakın takibe alması talimatı vermiş midir?

-Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından Aydın Doğan aleyhine karar çıkması için Yargıtay Ceza Kurulu üyelerine halen baskı yapıldığı iddiası doğru mudur?

-Recep Tayyip Erdoğan “Alo Sadullah Adalet Hattı” ile Hakim ve Savcılara müdahale ettiği iddiası doğru mudur?

- İddia doğru ise “Alo Sadullah Adalet Hattı” ile kaç talimat verilmiştir? Verilen talimatların dosyalara göre dağılımı nedir?