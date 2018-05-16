CHP'li Tanrıkulu, yeni kurulacak kabine için bakan önerisinde bulundu: O da Süleyman, o da Karadenizli

T24

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, yeni kurulacak kabine için İçişleri Bakanı adayı açıkladı. Tanrıkulu, mevcut İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yerine, “Laiklik elden gidiyor” sözleriyle tanınan Süleyman Çakır’ın getirilmesi önerisinde bulundu.

Kişisel Twitter hesabında Çakır’la ilgili haberlerin fotoğraflarını paylaşan Tanrıkulu, “Yeni kabinede İçişleri Bakanlığı için favorim bu yiğit! O da Süleyman, O da Karadenizli, O’nun da belagati iyi! Üstelik samimi ve takva sahibi. Neden olmasın” dedi.