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Politika

CHP'li Tanrıkulu: Sekaleyn TV'nin Türk finansörleri kimler?

CHP'li Sezgin Tanrıkulu, Bülent Arınç'ın yanıtlaması istemiyle '3 yıldır Türkiye'de yayın yapan Thaqalayn (Sekaleyn) TV'nin finansörleri kimler' sorusunu Meclis'e taşıdı

27 Nisan 2014 02:58

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, İslam ve Arap dünyasını hedef kitlesi olarak benimsediğini açıklayan, İran'a yakın olduğu öne sürülen Thaqalayn (Sekaleyn) TV'ye ilişkin Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Bu kuruluşun Türkiye'deki yayın amacı ve sermaye yapısı hakkında bilgi isteyen Tanrıkulu, "Kurumun Facebook sayfasında,  "Nilesat ve Hotbırd uydularından Arapça yayın halinde bir Tv. kuruluşuna sahip Türk şirketidir" denilmektedir. Bu şirketin Türk sahipleri kimlerdir?" sorusunu yöneltti.

 

'Bu yayın kuruluşu Türkiye'de ne yapıyor?'

 

Tanrıkulu’nun soru önergesi şöyle;


"-Üç yıldır Türkiye'de hizmet veren ve son 1 yıldır da uplink bağlantı yapan Thaqalayn (Sekaleyn) TV'nin İstanbul stüdyosunun 2012 yılında görkemli bir törenle açıldığı haberleri basına yansımıştı. Kahire, Beyrut, Londra, Necef, Kazimeyn ve Tahran'da bürosu ve stüdyosu bulunan Thaqalayn (Sekaleyn) TV'nin İstanbul stüdyosunun yoğun katılımla hizmete girdiği ifade edilmiştir.

Bu bağlamda;

1. Thaqalayn (Sekaleyn) TV’ye aktarılan kaynak olduğu iddiası doğru mudur? İddia doğru ise, kim ya da kimler tarafından kaynak aktarılmaktadır?

2. Thaqalayn (Sekaleyn) TV hangi frekanstan yayın yapmaktadır?

 

'Yöneticileri ve sahibi kim?'

 

3. Thaqalayn (Sekaleyn) TV’nin yöneticileri kimlerdir?

4. Kurumun Facebook sayfasında,  "Nilesat ve Hotbırd uydularından Arapça yayın halinde bir Tv. kuruluşuna sahip Türk şirketidir" denilmektedir. Bu şirketin Türk sahipleri kimlerdir?

 

'İran lobisine mi hizmet ediyor?'

 

Kamuoyuna bir süre önce yansıyan haberlerde, bu yayın kuruluşunun İran lobisi ile birlikte çalıştığı ve İran'ın uluslararası çıkarlarına hizmet ettiği öne sürülmüştü.

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