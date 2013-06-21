CHP’li Tanrıkulu: Polise, 72 saat süreyle arama yapma yetkisi verildi

Hülya Karabağlı / Ankara

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, gezi protestosunun 23 günlük bilançosunu açıkladı. 4’ü eylemci, biri polis biri de temizlik işçisi olmak üzere 6 kişi de yaşamını yitirmiştir. Ölümlerin ikisinin polis saldırısından gerçekleştirdiğine dikkat çekildi. 15 Haziran 2013’deki belirlemelere göre, tüm Türkiye’de eylemler nedeniyle Türk Tabipler Birliği’ne göre 7 bin 822 kişi yaralanarak veya kimyasal gazdan etkilenerek hastanelere/gönüllü revirlere başvurdu. Tüm Türkiye’de 17 Haziran 2013 tarihi itibariyle gözaltına alınanların sayısı ise Türkiye İnsan Hakları Vakfı verilerine göre 3 bin 224’e ulaştı. Şu ana kadar tutuklanan kişi sayısı ise 6’dır. 48 kişi twitterden gözaltına alındı. Tanrıkulu’nun yazılı açıklaması şöyle:

Medyaya ve siyasi partilere baskın

18 Haziran 2013 sabahı Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekipleri, başta İstanbul ve Ankara olmak üzere pek çok ilde Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP), Halkevleri, Bağımsız Devrimci Sınıf Platformu, Odak Dergisi, Özgür Radyo, Etkin Haber Ajansı, Atılım Gazetesi’ne, söz konusu kurumların üyelerinin, çalışanlarının, okurlarının evlerine eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Polise 72 saatlik arama yetkisi

Dosyada gizlilik kararı bulunması nedeniyle gözaltına alınan toplam 86 kişiyle avukatların görüşmesi 24 saat süreyle engellendi. Soruşturma kapsamında polis ekiplerine 18 Haziran 2013’ten itibaren 72 saat süreyle arama yapabilme yetkisi verildiği öğrenildi.

Ankara’da ve Eskişehir’de 18 Haziran 2013’te eylemler devam ederken polis yine müdahale ederek eylemcilere karşı gaz bombası ve basınçlı su kullandı.

6 kişi öldü

Maalesef eylemler nedeniyle 4’ü eylemci, biri polis biri de temizlik işçisi olmak üzere 6 kişi de yaşamını yitirmiştir. Ölümlerin ikisi doğrudan polisin saldırısı gerçekleşmiştir:

3 Haziran 2013 tarihinde Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da Taksim Gezi Parkı protestoları sırasında 22 yaşındaki Abdullah Cömert hayatını kaybetti. Yapılan otopside ölümün başa alınan iki darbe ile gerçekleştiği belirtildi. Kafa arkasına aldığı darbe sonucu kafatası kırığı ve üzerinde yarım ay şeklinde 4 santimetre çapında kemiğe kadar ulaşan yırtığa rastlandığı belirtildi.

21 yaşındaki Mehmet Ayvalıtaş, 2 Haziran 2013 tarihinde İstanbul’un Ümraniye İlçesi’nde eylemcilerin arasından geçmeye çalışan bir aracın altında kalarak yaşamını yitirdi.

Adana’da ise 5 Haziran 2013’te alt geçit köprüsünden düşen Komiser Mehmet Sarı ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Ankara’da Kızılay Meydanı’na yakın bir dershanede temizlik görevlisi olarak çalışan İrfan Tuna (47) 5 Haziran 2013’te polisin eylemcilere yönelik yoğun gaz bombalı saldırısının ardından rahatsızlandı. Bölgenin gaz bombalarının yaydığı dumanla kaplı olması nedeniyle temiz hava alamayan ve polisin yolları kapatması nedeniyle ambulansın geç gelmesi nedeniyle İrfan Tuna kaldırıldığı hastanede geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. İrfan Tuna’nın ölümüne gaz bombalarının neden olup olmadığı Adli Tıp Kurumu’nun raporu sonucu anlaşılabilecek.

Ankara’daki eylemlerde ortaya çıkan kamera kayıtları sonucu kimliği gizlenen bir polis memurunun silahından çıktığı ileri sürülen kurşunla ağır yaralanan Mehmet Ethem Sarısülük (26) adlı işçinin beyin ölümü 12 Haziran 2013’te gerçekleşti. Ethem Sarısülük’ün doğrudan bir polis memuru tarafından açılan ateş sonucu öldüğü yapılan otopsi sonucu ortaya çıkmıştır.

Avcılar İlçesi’nde de yoğun gaz bombası kullanılması sonucu protesto eylemlerine katılan Zeynep Eryaşar (50) kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.