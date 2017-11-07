CHP'li Tanrıkulu: Öğrenci, semtinde sadece imam hatip varsa ve başka lise istiyorsa ne yapacak?

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sisteminin değişmesiyle ilgili olarak Başbakan Binali Yıldırım'ın yanıtlaması istemiyle TBMM'ye soru önergesi sundu. Tanrıkulu, "Oturduğu semtte sadece imam hatip Lisesi bulunuyorsa ve öğrenci başka bir lisede öğrenim görmek istiyorsa, nasıl bir çözüm yolu belirlenecektir?" diye sordu.

Tanrıkulu, Başbakan’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına sunduğu soru önergesi şöyle:

* Bütün öğrencilerin sınava girme hakkı varken, isteyen her öğrenci bu sınava girebilecekken, çoğu öğrenci de peşinen başarısızlığı kabul etmek istemezken ve nitelikli liseler için, merkezi yerleştirme sınavı yapılacağı göz önüne alındığında, Milli Eğitim Bakanlığı sınavın kaldırıldığından nasıl bahsetmektedir?

* Bu durumda, özel ders, dershane, etüt merkezlerine olan ihtiyaç artarak, çocuklarını bahse konu merkezlere göndermek zorunda kalan veliler açısından maliyetler artmayacak mıdır?

* Eve en yakın okula yerleşme hakkı göz önüne alındığında, en iyi bilinen okullara çocuğunu yerleştirebilmek amacıyla velilerin, bu semtlere taşınma yolunu seçmesi ile ortaya çıkacak sosyal sorunlar ile nasıl mücadele edilecektir?

* Liselerin verdiği eğitimin aynı düzeyde olamaması sebebiyle, öğrencilerin sadece evine en yakın okulu seçmesi akabinde, başarı seviyesinin altındaki okulda okumak zorunda kalması ile yaşanacak sorunlar ile nasıl mücadele edilecektir?

* Oturduğu semtte sadece imam hatip Lisesi bulunuyorsa ve öğrenci başka bir lisede öğrenim görmek istiyorsa, nasıl bir çözüm yolu belirlenecektir?

* Oturduğu semtte imam hatip Lisesi yoksa ve öğrenci imam hatip Lisesinde öğrenim görmek istiyorsa, nasıl bir çözüm yolu belirlenecektir?

* Bu eğitim sisteminin özel liselere daha çok öğrenci yönlendireceği ve daha çok özel okul açılmasına neden olacağı iddiaları doğru mudur?”