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Politika

CHP'li Tanrıkulu: Meclis bilmiyor ANKARA (A.A)

16 Eylül 2011 21:21

-CHP'li Tanrıkulu: Meclis bilmiyor ANKARA (A.A) - 16.09.2011 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, ''PKK-MİT görüşmesini bilmemesi gereken herkes biliyor, ama biz bilmiyoruz. Türkiye'de bu sorunla ilgili karar merci olan Meclis bilmiyor'' dedi.  Tanrıkulu, yazılı açıklamasında, görüşmenin yapıldığının ortaya çıktığını belirtti.  Bu görüşmelerin TBMM'ye getirilmemesini eleştiren Tanrıkulu, şunları kaydetti: ''Şimdi ortaya çıkan tablo gösteriyor ki görüşme olmuştur. Başbakanın bilgisi ve görevlendirmesi vardır. Ayrıca bu görüşmelerin Meclis'e getirilmemesi de yanlıştır. Ne olduğunu ne görüşüldüğünü bilmiyoruz. Başbakan Erdoğan (Kılıçdaroğlu ve Bahçeli'nin açıklamaları nedeniyle telaş içinde değilim. Şimdi ben bunlarla terörle mücadelede nasıl işbirliği yapayım) demiş. Bu konular meşru zemin olan parlamentoda konuşulmalı. Ama bundan kaçıyor, üstelik dili ve üslubu sertleştirerek daha öfkeli, sert üslup kullanarak bu sorunu çözümünü zorlaştırıyor. Sorunun çözümü noktasında parlamentoyu, muhalefeti, Türkiye'nin siyasi dinamiklerini dikkate almazsanız çözemezsiniz. Muhalefete yönelik sözleri de başbakanın demokrasi anlayışını ortaya koyuyor. Bu sorunu çözümünden ne anladığını başka bir ifadeyle bir şey anlamadığını göstermekte.''

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