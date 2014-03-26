CHP'li Tanrıkulu: Mahkeme, Şırnak katliamı davasında zamanaşımı kararı veremez

Hülya Karabağlı/ ANKARA

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, bundan 20 yıl önce 26 Mart 1994’te Şırnak’ın Kuşkonar ve Koçağılı köylerine düzenlenen hava saldırısında 38 köylünün katledilmesiyle ilgili davaya ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Şırnak katliamı davasının bugün zamanaşımına uğrayacağını dikkat çeken Tanrıkulu, mahkemeye, "İnsanlık suçuyla ilgili bir davada zamanaşımı kararı verilemez, verilmemeli" çağrısında bulundu.

İnsanlık suçlarında zaman aşımı olmayacağına ilişkin kanun tekliflerinin AKP tarafından Meclis'de reddedildiğini hatırlatan Tanrıkulu, "Şırnak katliamı için verilmesi muhtemel zamanaşımı kararının birincil sorumlusu AKP hükümetidir.Bu katliamın vebali tıpkı Roboski’de olduğu gibi AKP’nin üzerindedir" dedi. Tanrıkulu'nun yazılı açıklaması şöyle:

'Zamanaşımı verilemez verilmemeli'

Bugün bir insanlık suçunun zaman aşımı gerekçesiyle üzerinin örtülmesine tanıklık edeceğiz. Bundan tam 20 yıl önce 26 Mart 1994’te Şırnak’ın Kuşkonar ve Koçağılı köylerine düzenlenen hava saldırısında 38 köylünün katledilmesiyle ilgili dava bugün zaman aşımına uğrayacak. Öncelikle davaya bakan mahkemeye çağrımdır; insanlık suçuyla ilgili bir davada zaman aşımı kararı verilemez, verilmemeli!

'AİHM'e yalan beyanda bulunulmuştu'

Bilindiği gibi katliamdan sonra yıllarca söz konusu bombardımanı Türk Hava Kuvvetleri’nin yaptığı inkâr edilmiş, AİHM’e de bu konuda yalan beyanda bulunulmuştu. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma üzerine 2008 yılında Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na olay günü uçuş faaliyetleri sorulduğu halde, Diyarbakır’daki 7. Ana Jet Üs Komutanı, yalan beyanda bulunarak herhangi bir uçuş kaydına rastlanmadığını mahkemeye bildirmişti.

Daha sonra Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü dava avukatının talebi üzerine “Kuşkonar ve Koçağılı köylerinin bulunduğu noktada (10 NM-18.55 KM) Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 2 uçuş icra edildiği tespit edilmiştir” açıklamasında bulunmuştu.

Geçtiğimiz günlerde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, bu katliam dolayısıyla Türkiye’yi tarihinin en büyük tazminat cezasına çarptırdı. AİHM savaş uçaklarının bombalaması sonucu Kuşkonar Köyü'nde 25, bu köye 8 kilometre uzaktaki Koçağılı Köyü'nde ise 13 kişinin ölümü, 13 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan katliamla ilgili 'hava saldırısı emri vermek', 'yeterli soruşturma yapmamak', 'insan yaşamını dikkate almadan bombalama yapmak' ve 'uçuş kayıtlarını gizlemek' suçlamalarıyla yakınları ölen ailelere 2 milyon 305 bin Euro tazminat ödenmesine hükmetti.

AİHM’de görülen bir davada yalan beyan dolayısıyla da cezalandırılması Türkiye Cumhuriyeti devleti açısından utanç vericidir.

'Sorumlular sistimatik olarak korundu'

AİHM ayrıca Türkiye’de soruşturmanın tamamlanarak faillerin yargılanmasını talep etmişti. Ancak katliam sanıklarının ortaya çıkarılıp yargılanması konusunda hiçbir adım atılmadı. Sorumlular sistematik olarak korundu.

İnsanlığa karşı suçlarda zaman aşımının olmaması için verdiğimiz kanun teklifi AKP tarafından reddedilmişti. Bugün Şırnak katliamı için verilmesi muhtemel zaman aşımı kararının birincil sorumlusu AKP hükümetidir.

'Failler AKP tarafından korundu'

Kuşkonar ve Koçağılı katliamı AKP döneminde yapılmamış ancak failler AKP tarafından korunmuş AİHM’e yalan beyanda da bizzat AKP döneminde bulunulmuştur. Bu katliamın vebali tıpkı Roboski’de olduğu gibi AKP’nin üzerindedir. Bu katliamların sorumluları yargıdan kaçırılsa bile vicdanlardan ve tarihten kaçırılamaz. Tarih ve insanlık vicdanı katliamcıları ve onları kollayanları asla affetmeyecek!”