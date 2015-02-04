CHP'li Tanrıkulu: Ezidi kadınların Türkiye'de satıldığı iddiası doğru mu?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, T24 yazarı Nurcan Baysal'ın IŞİD tarafından kaçırılıp tecavüz edilen Ezidi kadınla röportajına da dikkat çekerek, Başbakan Ahmet Davutoğlu'na, "IŞİD’in Türkiye’de insan pazarlamasına karşı düzenlenen operasyon, gözaltı ve tutuklama var mıdır?" diye sordu.



Tanrıkulu'nun Davutoğlu'nun yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesi ve gerekçesi şöyle:

Gazeteci Nurcan Baysal’ın 11 Ocak 2015 tarihinde Musul yakınlarındaki bir köyde görüştüğü, daha önce IŞİD tarafından kaçırılıp tecavüz edilmiş olan İrvin isimli Ezidi kadın çok çarpıcı açıklamalar yapmıştır.



18 yaşındaki genç kadını IŞİD’den satın alan ailenin bir mensubu, gazeteci Baysal’a, IŞİD’in kaçırdığı kadınlardan bazılarını Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde tuttuğunu şu sözlerle ifade etmiştir: “Kızları DAİŞ’ten satın almaya gittim. Dediler ki Türk sınırına gel. Türkiye sınırına gittim, pazarlığı sınırda yaptım DAİŞ’le.”



2 ay 16 gün IŞİD’in elinde kalmış ve daha sonra IŞİD’den satın alınarak kurtarılmış olan İrvin de söz konusu röportajda şunlar ifade etmiştir: “Türk hududu çok yakın. DAİŞ’in Türkiye ile ilişkisi var. Biz sabah yedi buçukta çıktık tutulduğumuz evden, 11’de Türkiye hududuna ulaştık.Türkiye ve DAİŞ birlikte hareket ediyor, Türkiye’nin yardımıyla yapıyorlardı. DAİŞ satışımızı Türkiye’de yaptı. Viranşehir’de. Orda DAİŞ’e çalışan çok. Bizi Rakka’dan Viranşehir’e getirdiler. 7 kızdık, sınırdan kimliksiz geçirdiler. 4 saate yakın yürüdük. Viranşehir’de bir eve getirdiler bizi. Sonra yakınımız geldi Viranşehir’e, parayı verdi, bizi aldı, ama son anda DAİŞ bir kızı satmaktan vazgeçti. O Viranşehir’de DAİŞ’in elinde kaldı. Türkiye DAİŞ’e yardım ediyor, DAİŞ’in elindeyken, DAİŞ bize sürekli 'Gücümüzü Türkiye’den alıyoruz' diyordu. ‘Herkese bir kadın satın, ama gelen Türk ise 3 kadına kadar satabilirsiniz’ diyordu. Türkiye yardım etmese başımıza bunlar gelmezdi. Sınırımız Türkiye ye yakın, Türkiye bize yardım etse bu halde olmazdık. 3 yaşından 15 yaşına kadar kızlar var DAİŞ’in elinde.



Basına yansıyan haberlerde, IŞİD’in insan pazarlarının Suriye, Rakka, Aseyba’da, Irak’ta Ambar yakınlarında bulunduğu, kadınların ve çocukların satıldıkları merkezler çoğunlukla Rakka, Musul, Tel Alfar, Aseyba olduğu belirtilmiştir.



Haberde IŞİD’in elinde esir tutulan Ezidi kadınların Türkiye’de satıldığı, Türkiye’nin IŞİD’in insan pazarının bir parçası olduğu iddia edilmektedir.



Basına yansıyan iddialarda IŞİD’in Türkiye’de insan pazarı kurduğu ifade edilirken, bu konuda herhangi bir soruşturma veya operasyon yapılmış mıdır?



IŞİD’in Türkiye’de Ezidi kadınları sattığı iddiası doğru mudur?



IŞİD tarafından kaçırılarak Türkiye’ye getirilmiş ve Viranşehir başta olmak üzere sınır bölgelerinde tutulmakta olan Ezidi kadınların olduğu iddiasına bir yanıtınız olacak mıdır?



Söz konusu iddialar araştırılmakta ve bu konuda herhangi bir operasyon yapılması planlanmakta mıdır?



IŞİD’in kaçırdığı ve Türkiye’ye getirdiği kadınların kurtarılması için herhangi bir çalışma yürütülmekte midir?



Ağustos 2014 tarihinden bu yana Türkiye’de kaç Ezidi kadın Türkiye vatandaşıyla resmi veya imam nikâhıyla nikahlanmıştır?



Türkiye’ye sığınan Ezidi kadınların uğradıkları insan hakları ihlalleri ile ilgili soruşturma ve tespit yapılmış mıdır?



IŞİD’in Türkiye’de insan pazarlamasına karşı düzenlenen operasyon, gözaltı ve tutuklama var mıdır?



Türkiye sınırları içerisinde Ezidilere karşı insanlık suçu işlemiş IŞİD üyesi bulunmakta mıdır?