CHP'li Tanrıkulu: Caferi vatandaşlarımız fişleniyor mu?

Hülya Karabağlı/ ANKARA

Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Iğdır Müftüsünün Caferilerle ilgili raporunu gündeme taşıdı ve Başbakan Tayyip Erdoğan'a "Caferi vatandaşlarımızı fişleniyor mu" diye sordu. Tanrıkulu, Iğdır il Müftüsüne böyle bir rapor hazırlama talebinin hangi kurum tarafından istendiğine dikkat çekti. Tanrıkulu'nun soru önergesi şöyle:

-Iğdır il Müftüsü tarafından sözkonusu raporun hazırlanması hangi devlet kurumu tarafından istenmiştir?

-Iğdır İl Müftüsüne sözkonusu raporu hazırlaması yönünde bir baskı yapılmış mıdır?

- Hazırlanan rapor hangi amaçla düzenlenmiştir?

-Hazırlananan rapor neden Valilik tarafından Emniyet Genel Müdürlüğü’ne gönderilmiştir?

-Caferi vatandaşlarımız fişlenmekte midir?

-Iğdır’da yaşayan vatandaşlarımız mezheplerine göre fişlenmektedirler mi?

-Türkiye’nin başka hangi illerinde Müftülere, İmamlara ve Müezzinlere baskı yapılarak bu tür raporlar hazırlamaları istenmiştir?

-İktidarınız tarafından, ülke genelinde vatandaşlarımızın mezheplerimi saptanmaktadır?

-Son 10 yılda kaç Müftü, İmam ve Müezzin hakkında soruşturma açılmıştır?

- Kaç Müftü, İmam ve Müezzin tayin gerekçesiyle sürgün edilmiştir?

-Son 10 yıl içerisinde kaç din görevlisi istifa etmek zorunda bırakılmıştır?

- Son 10 yıl içerisinde kaç tane din adamı işten atılmıştır?