CHP’li Tanrıkulu: BDP'li milletvekillerinin tahliye edilmemeleri siyasi bir karardır

Hülya Karabağlı / ANKARA

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, “KCK davasından yargılanan BDP milletvekillerinin tahliye taleplerinin reddedilmesi, Meclis ve halk iradesini bir kez daha zedelemiştir” dedi.

Beş yılı aşkın süredir tutuklu bulunan CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay’ın “seçilme hakkının engellendiği” gerekçesiyle tahliyesinin ardından gözler benzer durumdaki BDP’li vekillere çevrilmişti. Ancak KCK tutuklusu BDP milletvekillerinden İbrahim Ayhan ve Gülser Yıldırım’ın tahliye talebi bugün Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nce reddedildi.

Konuyla ilgili yazılı basın açıklaması yapan Sezgin Tanrıkulu, “Anayasa Mhakemesi’nin kararına rağmen, Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nin milletvekilleri hakkında böyle bir hükme varması, mahkemenin tarafgirliğini de bir kez daha ortaya koymuştur” dedi.

Tanrıkulu’nun açıklaması şöyle:

“Anayasa Mahkemesi’ni uzun tutukluluk süresine gözeterek verdiği emsal karara rağmen 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nin milletvekilleri hakkında böyle bir hükme varması, mahkemenin tarafgirliğini de bir kez daha ortaya koymuştur.

Öte yandan yargıçların kanunu yorumlama biçimleri arasındaki tezatları gidermek bakımından kanun metinlerinin olabildiğince net oluşturulması, uzun tutukluluk sürelerinin yarattığı sorunun çözümlenmesi amacıyla Meclis’te yürüttüğümüz tüm çabalar bizzat AKP iktidarı tarafından reddedilmiştir. Dolayısıyla AKP, bugün verilmiş olan karara ortaktır.

Tutuklu milletvekillerinin tahliye edilmemeleri tamamen siyasî bir karardır. Ayrıca milletvekilleri dışında da uzun tutukluluk rejimi dolayısıyla hapiste tutulan binlerce yurttaşın sorununu çözmek için harekete geçmemek, çözümsüzlükte, anti-demokratik uygulamalarda ısrardır.

Milletvekilleri cezaevlerinde tutuldukları müddetçe Meclis iradesi de zedelenmeye devam edilecektir.

Bu kapsamda sorunun çözümü için bir kez daha hükümeti göreve davet ediyorum.”