T24 LogoT24 Logo
Gündem

CHP’li Tanrıkulu: BDP'li milletvekillerinin tahliye edilmemeleri siyasi bir karardır

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, BDP'li vekillerin tahliye edilmemesini eleştirdi, "mahkeme tarafgirliğini ortaya koymuştur" dedi

16 Aralık 2013 18:20

Hülya Karabağlı / ANKARA

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, “KCK davasından yargılanan BDP milletvekillerinin tahliye taleplerinin reddedilmesi, Meclis ve halk iradesini bir kez daha zedelemiştir” dedi. 

Beş yılı aşkın süredir tutuklu bulunan CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay’ın “seçilme hakkının engellendiği” gerekçesiyle tahliyesinin ardından gözler benzer durumdaki BDP’li vekillere çevrilmişti. Ancak KCK tutuklusu BDP milletvekillerinden İbrahim Ayhan ve Gülser Yıldırım’ın tahliye talebi bugün Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nce reddedildi.

Konuyla ilgili yazılı basın açıklaması yapan Sezgin Tanrıkulu, “Anayasa Mhakemesi’nin kararına rağmen, Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nin milletvekilleri hakkında böyle bir hükme varması, mahkemenin tarafgirliğini de bir kez daha ortaya koymuştur” dedi.

Tanrıkulu’nun açıklaması şöyle:

“Anayasa Mahkemesi’ni uzun tutukluluk süresine gözeterek verdiği emsal karara rağmen 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nin milletvekilleri hakkında böyle bir hükme varması, mahkemenin tarafgirliğini de bir kez daha ortaya koymuştur.

Öte yandan yargıçların kanunu yorumlama biçimleri arasındaki tezatları gidermek bakımından kanun metinlerinin olabildiğince net oluşturulması, uzun tutukluluk sürelerinin yarattığı sorunun çözümlenmesi amacıyla Meclis’te yürüttüğümüz tüm çabalar bizzat AKP iktidarı tarafından reddedilmiştir. Dolayısıyla AKP, bugün verilmiş olan karara ortaktır.

Tutuklu milletvekillerinin tahliye edilmemeleri tamamen siyasî bir karardır. Ayrıca milletvekilleri dışında da uzun tutukluluk rejimi dolayısıyla hapiste tutulan binlerce yurttaşın sorununu çözmek için harekete geçmemek, çözümsüzlükte, anti-demokratik uygulamalarda ısrardır.

Milletvekilleri cezaevlerinde tutuldukları müddetçe Meclis iradesi de zedelenmeye devam edilecektir.
Bu kapsamda sorunun çözümü için bir kez daha hükümeti göreve davet ediyorum.”

ETİKETLER

tahliyemilletvekilibdpsezgin tanrıkuludiyarbakırkckibrahim ayhangülser yıldırımmustafa balbaytutukluanaysa mahkemesi

İlgili Haberler

KCK'da savcı, BDP'li Gülser Yıldırım'ın tahliyesi istedi

Diyarbakır'daki KCK ana davasında savcı, tutuklu yargılanan BDP Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım için tahliye talebinde bulundu

Mahkeme kararını açıkladı: Tutuklu BDP'li vekillere tahliye yok

BDP'li iki tutuklu vekilen tahliye talebi reddedildi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Mahkemeden bir karar daha: Bekçi kimlik soramaz...

"Çok üzgünüm Sibel. Seni yaşatamadı bu devlet" diyen Şahan Gökbakar'a,...

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından saat 20.00'a kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24