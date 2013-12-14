KCK'da savcı, BDP'li Gülser Yıldırım'ın tahliyesi istedi

Diyarbakır'daki KCK ana davasında savcı, Anayasa Mahkemesi'nin CHP Milletvekili Mustafa Balbay hakkında verdiği karara atıfta bulunarak, tutuklu yargılanan BDP Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım için tahliye talebinde bulundu.

Anayasa Mahkemesi'nin CHP'nin tutuklu Milletvekili Mustafa Balbay hakkında verdiği karardan sonra Diyarbakır Barosu, BDP'li tutuklu milletvekilleri Selma Irmak (Şırnak), Faysal Sarıyıldız (Şırnak), İbrahim Ayhan (Şanlıurfa), Gülser Yıldırım (Mardin) ve Kemal Aktaş'ın (Van) tahliye edilmeleri için Diyarbakır'da yargılandıkları 5 ve 6'ncı Ağır Ceza Mahkemelerine başvuruda bulunmuştu.

Doğan Haber Ajansı'ndan Felat Bozarslan'ın haberine göre Diyarbakır 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi Savcısı Mustafa Uğur Kabasakal, tutuklu BDP Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım'a ilişkin mütalaasını tamamlayarak mahkeme gönderdi. Savcı matlaasında Anayasa Mahkemesi'nin Balbay hakkındaki kararına atıfta bulunup, uzun tutukluluk süresi ve Yıldırım'ın seçilmiş kişi olduğuna atıfta bulunarak tahliye talebinde bulundu.

İbrahim Ayhan için de talepde buldundu

Daha önce de savcı, BDP'nin tutuklu yargılanan Şanlıfurfa Milletvekili İbrahim Ayhan için tahliye talebinde bulunmuştu. Diğer tutuklu milletvekilleri Faysal Sarıyıldız, Selma Irmak ve Kemal Ektaş için savcılar bugüne kadar bir talepte bulunmadı.

İki milletvekili için yapılan tahliye talebini mahkeminin önümüzdeki günlerde değerlendireceği belirtildi.