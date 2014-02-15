CHP'li Tanrıkulu: 17 Aralık savcısı Ekrem Aydıner hakkında soruşturma var mı?

Hülya Karabağlı / Ankara

CHP Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Miletvekili Sezgin Tanrıkulu, Başbakan Tayyip Erdoğan'a " Savcı Ekrem Aydıner’in kınama cezası aldığı soruşturmanın yeniden incelenmesi kaydıyla 17 Aralık Soruşturmasını tek başına yürütmeyi kabul ettiği yönündeki iddialar doğru mudur" diye sordu.

Aydıner hakında bir soruşturma olup olmadığını da soran Tanrıkulu, "17 Aralık Soruşturmasını tek başına yürütecek olan Savcı Aydıner’in HSYK’nın bu kararı yeniden incelemesi kaydıyla dosyaya bakmayı kabul ettiği iddiaları da gündeme gelmiştir" dedi.

Tanrıkulu'nun TBMM Başkanılığı'na verdiği soru önergesi ve gerekçesi şöyle:

17 Aralık Rüşvet ve Yolsuzluk Operasyonu sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Hadi Salihoğlu tarafından 17 Aralık Soruşturmasını yürüten savcılar Celal Kara ve Mehmet Yüzgeç iddianameyi mahkemeye sunmak üzereyken görevden alınmış, yerine soruşturmayı tek başına yürütmesi için Savcı Ekrem Aydıner getirilmiştir.

Savcı Ekrem Aydıner ile ilgili HSYK tarafından yürütülen soruşturma olduğu ve soruşturmada Savcı Aydıner için “Menfaat temini” , “Meslek onur ve şerefine aykırı davranışlarda bulunmak” suçlamalarından kınama cezası ve Kadıköy Başsavcı Vekilliğinden tenzili rütbe ile alınarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına Savcı olarak atandığı iddiası mevcuttur. 17 Aralık Soruşturmasını tek başına yürütecek olan Savcı Aydıner’in HSYK’nın bu kararı yeniden incelemesi kaydıyla dosyaya bakmayı kabul ettiği iddiaları da gündeme gelmiştir.

Ekrem Aydıner hakkındaki HSYK tarafından yürütülen bir soruşturma olduğu iddiası doğru mudur? İddia doğru ise, soruşturma konusu nedir?

Soruşturma, soruşturma sonrası kurula yansıtılan müfettiş raporu ve sonuçları nelerdir?

Kurulda kaç kişi Savcı Ekrem Aydıner’in kınama cezası almasına onay vermiştir?

Savcı Ekrem Aydıner’in kınama cezası aldığı soruşturmanın yeniden incelenmesi kaydıyla 17 Aralık Soruşturmasını tek başına yürütmeyi kabul ettiği yönündeki iddialar doğru mudur?

İddia doğru ise, 17 Aralık Rüşvet ve Yolsuzluk Operasyonu ile ilgili soruşturmayı yürütmesi için Savcı Ekrem Aydıner’in getirilmesi etik midir?

Dosyayı almak için 17 Aralık Dosyasının kapatılması sözü verildiği ve bu konuda görüşüldüğü iddiası doğru mudur?