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CHP'li Tanal: OHAL FETÖ için çıkarıldı, Oğuz Güven'e 7 günlük gözaltı uygulanamaz

"AİHM kararlarına aykırı keyfi bir karardır"

15 Mayıs 2017 11:10

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Cumhuriyet Portal Genel Yayın Yönetmeni Oğuz Güven'e verilen 7 günlük gözaltı kararının AİHM kararlarına aykırı olduğunu savunarak, "Bu keyfi bir karardır. OHAL kapsamında da böyle bir karar verilemez. OHAL, FETÖ ile mücadele için çıkarılmıştır. Attığı bir tweet’ten dolayı FETÖ’nün arkasına sığınılarak 7 günlük süre uygulanamaz" dedi.

Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre, Tanal, AİHM’nin 14 Kasım 2000 tarihli Türkiye’ye karşı Taş kararında 4 günden daha fazla süren gözaltının ‘olağanüstü durumlarda’ sözleşmeye uygun düşebileceğini belirttiğini, AİHM 3. Daire’nin ise 20 Haziran 2002 tarihli Türkiye’ye karşı Filiz ve Kalkan kararında 8 gün süren gözaltının teröristlere yönelik soruşturma da olsa herhalde uzun olduğu sonucuna vardığına dikkat çekti. 

Anayasanın 19. maddesinde toplamda 4 günlük gözaltı kararı verilebileceğini kaydeden Tanal, Güven için OHAL’in gerekçe gösterilemeyeceğini söyledi. OHAL’in amacının FETÖ ile mücadele olduğunu vurgulayan Tanal, “Attığı bir tweet’ten dolayı FETÖ’nün arkasına sığınarak 7 günlük süreyi uygulayamazsınız. AİHM kararları da dikkate alındığında terör örgütü de olsa bunun arkasına sığınılarak 7 günlük gözaltı kararı verilemez. Bu keyfi bir karar ve uygulamadır” dedi.

Başsavcı Mustafa Alper'in hayatını kaybettiği trafik kazasıyla ilgili gazetenin attığı başlığın ardından genel yayın yönetmeni gözaltına alınmıştı. Kaza anı kameraya böyle yansıdı:

 

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CHPMahmut TanalCumhuriyet gazetesiOğuz GüvenAİHMOHALFETÖ

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