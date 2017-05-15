AB'den Oğuz Güven tepkisi: Türkiye demokratik standartlara, masumiyet karinesine saygı duymalı

AB Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijancic, Cumhuriyet gazetesinin internet sitesinin Genel Yayın Yönetmeni Oğuz Güven'in bir haber başlığıyla ilgili olarak gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Türkiye’yi "demokratik standartlara uygun davranmaya" çağıran Kocijancic, "Masumiyet karinesi, adil yargılanma ve savunma hakkı"na saygı duyulması gerektiğini hatırlattı. Sözcü, Türkiye’deki gazeteci davalarını yakından takip ettiklerini de söyledi.

Cumhuriyet gazetesinden Duygu Güvenç'in haberine göre, AB Komisyonu Sözcüsü Kocijancic, "Türkiye’nin 15 Temmuz’dan bu yana temel haklar konusunda geriye gittiğini" söyleyerek, "AB bir kez daha anımsatır ki; iddia edilen herhangi bir hata veya suç her zaman için kanuni prosedüre uygun olmalı ve her bireyin masumiyet karinesine sahip olma ve her koşulda adil yargıda kendilerini savunma hakkı olmalıdır” uyarısında bulundu.

Sözcü Kocijancic, "Türkiye’deki gelişmeleri çok yakından izlediklerini ve Ankara’daki AB delegasyonunun da insan hakları savunucuları ve gazetecilerle ilgili birçok davayı yakından takip ettiğini" belirterek, "masumiyet karinesi, adil yargılanma ve kendini savunma hakkı"na her koşulda saygı duyulması gerektiğini söyledi.

Türkiye’nin, Komisyon tarafından hazırlanan son İlerleme Raporu’nda "İfade özgürlüğü, yargı bağımsızlığı ve örgütlenme hakkı gibi temel değerlerde son bir yıl içerisinde ciddi bir geriye gidiş" gözlemlendiğini anımsatan sözcü, bunların 15 Temmuz darbe girişiminden sonra atılan adımlar çerçevesinde gerçekleştiğini anımsattı.

Sözcü Kocijancic, “AB’nin defalarca vurguladığı gibi; Türkiye, aday ve Avrupa Konseyi’nin bir üyesi olarak, en yüksek demokratik standartlar ve uygulamalara saygı duymalıdır” dedi.

Başsavcı Mustafa Alper'in hayatını kaybettiği trafik kazasıyla ilgili gazetenin attığı başlığın ardından genel yayın yönetmeni gözaltına alınmıştı. Kaza anı kameraya böyle yansıdı: