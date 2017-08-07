CHP'li Tanal: Benim fezleke dosyamı, benden gizliyorlar

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın hakkında düzenlenen fezleke dosyalarını bir dilekçe ile talep ettiği TBMM Karma Komisyonu'ndan ret yanıtı verildiğini söyledi. Yazalı bir açıklamayla konuyu anlatan Tanal, Karma Komisyon Başkanı Mustafa Şentop’un söz konusu başvurusunu “Fezleke dosyasına konu delillerin tümünün, dizi pusulası yapılarak fezleke ve delilleriyle birlikte dosya içinde bulunan tüm belgelerin örneğinin verilmesi’ ne ilişkin örnek bir uygulama olmadığı olarak gösterdiğini belirtti.

Can Dündar ve Erdem Gül hakkında İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince görülen, kamuoyunda MİT TIR'ları davasının ertelenen duruşmasına katılan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’a Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Aykırılık gerekçesiyle fezleke düzenlenmişti. Bunun üzerine Tanal, dokunulmazlığının kaldırılmasını talep etmiş ve adil yargılanmak istediğini ifade etmişti. Tanal, TBMM Karma Komisyonu’na, söz konusu fezlekeye karşı kendini savunabilme adına, Fezleke dosyasına konu olan tüm delillerin kendisine bir örneğinin verilmesini, verilmeyecek ise nedenini yazılı olarak istediğini söylediği bir dilekçe daha vermişti.

Tanal'ın açıklaması şöyle:

"Ceza Muhakemesi Kanunu madde 153’e göre ‘Müdafi, soruşturma evresinde dosya içeriğini inceleyebilir ve istediği belgelerin bir örneğini harçsız olarak alabilir.’ Ancak benim adıma düzenlenmiş fezleke dosyasından örnek alma isteğim reddedildi. Benim fezlekemi benden gizliyorlar. Peki, benim vatandaşlık hakkım olan savunma hakkımı ben nasıl kullanacağım? Hangi delillerle suçlandığımı dahi bilmiyorum.

Ya da ‘Müdafinin dosya içeriğini incelemesi veya belgelerden örnek alması, soruşturmanın amacını tehlikeye düşürebilecek ise, Cumhuriyet savcısının istemi üzerine, sulh ceza hakiminin kararıyla bu yetkisi kısıtlanabilir.’ Bu şekilde gizlilik kararı getirilebilir. Dosya üzerinde gizlilik kararı da yok. Kimden neyi gizliyorlar? Bir milletvekilinden kendi dosyası gizleniyorsa kim bilir vatandaştan neler gizleniyor. Ancak Komisyon Başkanı Sayın Mustafa Şentop, delillerin ne olduğunu söylemem, örneğini vermem, gel kendin incele diyerek kaçamak, yuvarlak bir yanıt vermiştir. Mertçe yüreklice dokunulmazlığımın kaldırılmasını talep ettim. Şentop da mertçe bana neyle suçlandığımı, delillerinin ne olduğunun örneğini versin. Dokunulmazlığımı kaldırsınlar. Ben aklanacağımdan eminim. Oysa kanun çok açık, tekrar söylüyorum. Ceza Muhakemesi Kanunu madde 153’e göre müdafi, soruşturma evresinde dosya içeriğini inceleyebilir ve istediği belgelerin bir örneğini harçsız olarak alabilir.”