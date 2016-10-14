CHP’li Tanal: Bana FETÖ’cü diyen namussuzlar, bu fotoğraflarda kim var?

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, kendisine yönelik “FETÖ’cü” eleştirilerine cevap verdi. Tanal, AKP milletvekillerinin daha önceden Fethullah Gülen ile çekilen fotoğraflarını paylaşarak “Bana Fetö'cü diyen namussuzlar bu fotoğrafta kim var?” diye sordu.

AKP'li 12 milletvekilinin Pensilvanya'da yaşayan Fethullah Gülen'i ziyaret fotoğrafı ortaya çıkmıştı. 2012'deki bu ziyaretin, Erdoğan'ın dershane ve MİT krizi nedeniyle ‘cemaat'le kavga ettiği dönemden sonra gerçekleştiği belirtilmişti.

Tanal’ın Twitter’da paylaştığı mesaj şöyle: