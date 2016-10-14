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Politika

CHP’li Tanal: Bana FETÖ’cü diyen namussuzlar, bu fotoğraflarda kim var?

AKP'li milletvekillerinin dershane krizinden sonra Gülen ile çekilmiş fotoğrafları ortaya çıkmıştı

14 Ekim 2016 01:56

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, kendisine yönelik “FETÖ’cü” eleştirilerine cevap verdi. Tanal, AKP milletvekillerinin daha önceden Fethullah Gülen ile çekilen fotoğraflarını paylaşarak “Bana Fetö'cü diyen namussuzlar bu fotoğrafta kim var?” diye sordu.

AKP'li 12 milletvekilinin Pensilvanya'da yaşayan Fethullah Gülen'i ziyaret fotoğrafı ortaya çıkmıştı. 2012'deki bu ziyaretin, Erdoğan'ın dershane ve MİT krizi nedeniyle ‘cemaat'le kavga ettiği dönemden sonra gerçekleştiği belirtilmişti.

Tanal’ın Twitter’da paylaştığı mesaj şöyle:

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