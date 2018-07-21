CHP'li Tanal, Adalet Bakanlığı'na dava açtı!

CHP İstanbul Milletvekili avukat Mahmut Tanal, eski CHP Milletvekili Eren Erdem’i cezaevinde ziyaret etme dilekçesini kabul etmeyen Adalet Bakanlığına idare işlemin iptali içerikli dava açtı. Tanal, “Adalet Bakanlığı'nın hiçbir hukuki gerekçe göstermeden talebimi reddetmiştir. İdare işleminin iptal edilebilmesi için Adalet Bakanlığına dava açtık. Eren Erdem’e görüş izni verilmemesi tecrit uygulamasıdır” dedi.

Tanal, 15 Temmuz Pazar günü Eren Erdem ile görüşebilmek için Adalet Bakanlığı’na bilgi amaçlı başvuruda bulunmuş ancak talebi reddedilmişti. Eren Erdem ile görüşme talebi reddedilen Tanal’ın, Adalet Bakanlığı’na idare işleminin iptali içerikli açtığı davaya ilişkin açıklaması şöyle.

“Geçtiğimiz Pazar günü Silivri Cezaevinde tutuklu bulunan Eren Erdem ile talebim reddedildiği için görüşemedim. Adalet Bakanlığının hiçbir hukuki gerekçe göstermeden talebimi reddedildi. Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmeliğin 40. Maddesine göre; Milletvekillerinin, ceza infaz kurumlarındaki yaşam şartlarını yerinde görerek tespitlerde bulunmak, inceleme yapmak veya hükümlü ve tutuklular ile görüşmede bulunmak amacıyla yapmış oldukları istemler, ceza infaz kurumu idaresine bilgi vermek koşuluyla yerine getirilir. Milletvekilleri, hükümlü ve tutuklularla açık ziyaret şeklinde görüşebilir. Milletvekillerinin tutuklu ve hükümlülerle görüşme gerçekleştirebilmesi için herhangi bir izin aranmamış, yalnızca bilgi vermek koşuluyla görüşmenin gerçekleştirileceği belirtilmiştir.

Dolayısıyla Eren Erdem ile görüşme yapabilmem için istenen Adalet Bakanlığı izni, hukuken yok hükmündedir. Milletvekili olarak, hırsızla, gaspçıyla, dolandırıcıyla görüşmek istendiği zaman Adalet Bakanı izinsiz görüşmeye izin veriliyor. Ancak Eren Erdem’e izin verilmiyor. Bunun arkasında hukuki, anayasal, uluslararası sözleşmelere dayanan hiçbir işlem yoktur. Bu ret işleminin dayanağı, Eren Erdem’in tecrit uygulamasından başka bir şey değildir.

Anayasa’nın 125. Maddesine göre İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır. Eren Erdem’e ziyaret izni verilmemesinin hiçbir hukuki dayanağı, açıklaması yoktur. Verilen karar hukuk dışı, siyasi ve keyfidir. Bunun adı tecrittir ve tecrit insanlık suçudur. Hırsızlık, yolsuzluk, kaçakçılık yapan, tecavüzcü, gaspçı, cani, rüşvetçi, uyuşturucu taciri cezaevlerinde rahatça ziyaret edilebiliyorken, Eren Erdem’i ziyaret etmek ise izine tabi tutulması ve talebimizin reddedilmesi işlemi hukuka aykırıdır ve işlemin iptal edilmesi gerekmektedir.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine göre cezaevi ortamında disiplini sağlamak için sert önlemler gerekse de adil yargılama hakkı hapishanenin kapısında sona ermez, hapishanenin içinde de geçerlidir. Hükümlünün, tutuklunun her olayın özelliğine göre adil yargılanma hakkı vardır. Hapishane sadece hükümlünün ya da tutuklunun seyahat özgürlüğünü kısıtlar, görüşme iznini değil. Tutuklu ya da hükümlüye gelen ziyaretçilerle görüşüne izin vermemek tutuklu ya da hükümlünün dışarı ile olan tek bağına da engel olmak demektir.