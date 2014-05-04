CHP'li Süleyman Çelebi: 2 tane paralel savcıyı gördüm

1 Mayıs gözaltılarıyla ilgili olarak konuşan CHP İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi, gözaltındaki eylemcilerin işkence gördüğünü ifade ederek, "Dünden beri burada hukuk mücadelesi veriyoruz. Tam bir paralel yapı var burada, ben bunu gördüm, dün yaşadım. Hani Başbakan diyor ya 'paralel yapı, paralel yapı' 2 tane paralel savcıyı gördüm” dedi.

Doğan Haber Ajansı’ndan Arzu Kaya ve Erhan Tekten’in haberine göre, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadesi alınan 9 kişiden 4'ü 'örgüt üyeliği' suçlamasıyla tutuklanması istemiyle mahkemeye sevk edilirken, 5'i ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Serbest kalanlar adliye önünde bekleyen yakınları ve kalabalık tarafından alkışlarla karşılandı.

Güvenlik Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına alınan eylemcilerin ise sorguları devam ediyor.

‘Tam bir paralel yapı var burada’

Serbest bırakılan eylemcilerin ardından açıklama yapan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, 1 Mayıs gününden itibaren adliyede adalet mücadelesi verdiklerini belirterek, "Bu mücadeleyi başlatmamış olsaydık belki bugün ek 3. gözaltı süresini alacaklardı. İçeride arkadaşlarımızın ifadeleri alınıyor, bugün hepsi bitecek" dedi.

Tanal'ın ardından söz alan CHP İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi ise, gözaltındaki eylemcilerin işkence gördüğünü ifade ederek, "Dünden beri burada hukuk mücadelesi veriyoruz. Tam bir paralel yapı var burada, ben bunu gördüm, dün yaşadım. Hani Başbakan diyor ya 'paralel yapı, paralel yapı' 2 tane paralel savcıyı gördüm. Şablon yazılarla, noktasını virgülünü değiştirmeden aynı gerekçelerle süre uzatımını nasıl yaptıklarının dün bir kez daha tanığı oldum" diye konuştu.