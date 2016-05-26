CHP'li Sezgin Tanrıkulu, dokunulmazlıklarla ilgili AYM'ye başvurdu

Hedefinde HDP’li milletvekillerinin olduğu dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin anayasa değişikliği teklifinin Meclis’te kabul edilmesinin ardından CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu bugün Anayasa Mahkemesi’ne başvuruda bulundu. Tanrıkulu yaptığı başvurunun bireysel başvuru değil, Anayasa'nın 85. maddesi kapsamındaki itiraz hakkı olduğunu ifade etti. Tanrıkulu, bireysel başvuruyla ilgili olarak “Henüz mağduriyet şartı oluşmadığı için yapmadık” dedi. Tanrıkulu, yaptığı başvuruda yürürlüğün durdurulmasını talep etti.

Dokunulmazlıkların kaldırılmasının ardından CHP içindeki tartışmalar devam ediyor. Bu süreci yargıya taşıyacaklarını belirten HDP, CHP’li milletvekillerine AYM’ye başvuru için çağrıda bulunmuştu. Ancak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “HDP'yi destek vereni partiden atarım" sözleriyle parti olarak destek vermeyeceklerini söylemişti. CHP’li milletvekillerinin bireysel başvuru yapmalarına izin vereceklerini ifade eden Kılıçdaroğlu şöyle demişti:

“Parti olarak AYM’ye gitmeyeceğiz. “Ama fezlekesi olan her milletvekilimize mahkemede AYM’de, AİHM’de bütün hukuki destekleri vereceğiz hazırlıklarımızı yaptık. Demokrasi adına mücadeleyi böyle yapacağız.”

Kılıçdaroğlu’nun açıklamasının ardından bugün AYM’ye başvuran Tanrıkulu, dilekçesinde şöyle dedi:

“T.C. Anayasası’nın 83/1 maddesinde yer alan yasama dokunulmazlığının, T.B.M.M Genel Kurulu’nun 20/05/2016 tarihli 6718 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’la (i) İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2013/88094 numaralı soruşturmaya dayanan 24.12.2013 tarihli ve 2013/311 numaralı, (ii) Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının 2015/65040 numaralı soruşturma dayanan 2015/244 numaralı ve (iii) Diyarbakır Başsavcılığı’nın 28.03.2012 tarihli 2012/530-2 numaralı fezlekeler (tarafıma tebliğ edilmemiş başkaca fezlekeler var ise onları da kapsar nitelikte) yönünden kaldırılması yönündeki maddelerinin (kanun maddesi kapsamında Genel Kurul Kararı da ihdas edildiğinden, aynı zamanda ilgili kararın) T.C. Anayasaya, kanuna veya İçtüzüğe aykırı olduğundan Anayasa’nın 85’nci maddesi ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesi’nin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 3’ncü maddesi uyarınca incelenerek, yasal gereklerinin ve bağlı sonuçları için öncelikle yürürlüğünün durdurularak iptaline karar verilmesini talep ederim."