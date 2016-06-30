CHP’li Serter’den Ersin Düzen’e ‘278 bin lira maaş’ yanıtı: Mahkemeye vermezsen namertsin!

CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel, TRT’nin haftada 2 gün sunulan Stadyum programı için 278 bin lira aldığını iddia ettiği Ersin Düzen’e tekrar sert tepki gösterdi. Sertel, yüksek rakamlı maaş iddiası için “Hukuki yollara başvuracağım” diyen Düzen'e “Mahkemeye vermezsen namertsin” dedi.

Sertel'in bu iddiası sosyal medyada da gündeme oturunca Ersin Düzen iki kez açıklama yapmıştı. Son açıklamasını dün yapan Düzen, "Program ücretim ve aylık maaşımla ilgili hakkımda çıkan iddialar ve haberler yalandır. İftira ve yalanlarla, kişilik haklarımı zedelemeye çalışanlar ile ilgili hukuk yollarına başvuracağım. Sonucunu kamuoyuyla paylaşacağımın bilinmesini rica ederim. Saygılarımla" ifadelerini kullanmıştı.

Ersin Düzen'in bu açıklamasının ardından CHP'li Sertel'den yanıt geldi.

"Bence önce TRT'ye başvur" diyen Sertel, "Rakamlarda yanlışlık varsa bunu parayı avucunuza sayan TRT düzeltirdi. Çizgi filme 45 bin TL veren ve sehven 450 bin yazan TRT, çizgi film ücretini nasıl düzelttiyse senin ücretini de düzeltirdi. Özetle, beni mahkemeye vermezsen namertsin" ifadelerini kullandı.

Atilla Sertel'in açıklamaları şöyle:

Türkiye'ye dönünce TRT'den aldığın para miktarını açıklayacakmışsın. Mahkemeye başvuracakmışsın. Bence önce TRT'ye başvur.

Ey TRT yetkilileri bana fazla para vermişsiniz, bunu iade etmek istiyorum, diyebilirsin. Ya da TRT'de program yapmayabilirsin.

Yok mahkemeye vereceğim benim şirketime bu para ödenmiyor diyorsan mahkemeye başvurup bunu kanıtlamalısın.

Halktan toplanan elektrik paralarını, bandrol ücretlerini yağmalayanlara karşı durmazsam namerdim. Halk adına peşinizdeyim.

Benim yaptığım iş TRT'nin Kit komisyonu üyesi milletvekillerine yaptığı açıklamaları kamuoyuna taşımaktır.

Rakamlarda yanlışlık varsa bunu parayı avucunuza sayan TRT düzeltirdi. Çizgi filme 45 bin TL veren ve sehven 450 bin yazan TRT, çizgi film ücretini nasıl düzelttiyse senin ücretini de düzeltirdi. Özetle, beni mahkemeye vermezsen namertsin.

Çünkü mahkemede senin şirketinin stadyum Programı dışında TRT'den aldığın Fransa ücretinin ve diğer yapımların bedelini de sorup öğrenmiş olacağız. Bu düzen içinde halkımızın paralarını basit spor programıyla cebine indirmemin önüne geçeceğim.

Peşini bırakmayacağım kurduğunuz bu tatlı düzeni bitirmek için sonuna kadar uğraşacağım. Mahkemede görüşeceğiz.