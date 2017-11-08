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Sağlık

CHP'li Sertel, doktor intiharlarıyla ilgili meclis araştırması istedi

İZMİR, (DHA)- CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, kısa bir süre önce 3 doktorun intihar etmesinin ardından doktorların çalışma süreleri ve koşulları başta olmak üzere bu intiharların altında yatan sebeplerin ortaya çıkarılması için meclis araştırması açı

08 Kasım 2017 15:11

İZMİR, (DHA)- CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, kısa bir süre önce 3 doktorun intihar etmesinin ardından doktorların çalışma süreleri ve koşulları başta olmak üzere bu intiharların altında yatan sebeplerin ortaya çıkarılması için meclis araştırması açılmasını istedi.
TBMM Başkanlığı’na araştırma önergesini sunan CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, “Üç doktorumuzun intiharı hepimizi derinden üzdü. Bu vahim olay asla geçiştirilmemeli. Nedenleri ve sonuçları üzerine çalışma yürütülmeli. Bu intiharlar doktorların çalışma koşullarını, uzun nöbet sürelerini ve çok fazla sayıda hasta bakmaları nedeniyle oluşan psikolojik yorgunlukları yeniden gündeme getirmiştir. Doktorlarımız, tabip odalarının ve sağlık sendikalarının sıklıkla dile getirdiği şekilde ‘iş yükü, soruşturma-kovuşturma baskısı, aile birliğinin parçalanması’ gibi nedenlerle intihara sürüklenmektedir\" dedi.
5 DAKİKADA BİR MUAYENE
Yıllarca emek vererek doktor olanların hastanelerin iş yükü altında ezildiğini öne süren Dünya Sağlık Örgütü’nün bir hastaya 20 dakika süre ayrılması yönünde tespiti olmasına rağmen Türkiye’de doktorların 5 dakikada bir muayene yapmak durumunda kaldığını söyledi. Sertel, şöyle devam etti:
“Uzman hekimler ve hatta akademik konumda olanlar performans baskısıyla birim zamanda çok iş üretmeye zorlanmaktadır. Randevulu hasta muayenesi sisteminde başlangıçta 10 dakika olan hasta araları son yıllarda 5 dakikaya indirilmeye çalışılmakta ve önemli bir iş yükü oluşturulmaktadır. Aralık kısaltılınca bir hastanın işinin 5 dakikada bitmesi söz konusu olmadığı için izleyen hastanın randevusu aksamakta ve bu durum hekimler için gerilim kaynağı oluşturmaktadır.Özellikle son 5-6 yılda uzmanlık eğitimine talep edilenin çok altındaki sayıda asistan verilebilmektedir. Bu durumda, az sayıda asistan çok sayıda olması gereken asistanın işyükünü çekmek zorunda kalmaktadır. Personel eksikliği gerekçesiyle nöbet sonrası izinlerin kullanımına izin verilmemekte, hekimler kesintisiz 36 saat çalışmaya zorlanmaktadır.\"
AİLE BİRLİĞİ BOZULDU
Sağlık Bakanlığı’nın son yıllarda yayımladığı ardışık genelge ve düzenlemelerle sağlık çalışanları ve özellikle de hekimlerin aile birliğinin bozulduğunu ifade eden Sertel, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Eş durumu atamaları olanaksız duruma getirilerek eşlerin ve çocukların ayrı düşmesi sonucuna yol açılmıştır. Son intihar olgularından birisi bu olumsuzluğa örnektir. Batman’da Kalp Damar Cerrahisi uzmanıyken intihar eden Dr. Engin Karakuş’un eşi İzmir Yenifoça’da Aile Hekimliği yapmak zorunda bırakılmıştır. Aile birliği sağlanmadığı için eşinden yıllarca ayrı yaşamak zorunda yüzlerce hekim bulunmaktadır.\"

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