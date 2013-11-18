CHP’li Serindağ: Türkiye’de karma öğrenci yurdu var mı?

Hülya Karabağlı/ANKARA

CHP Gaziantep Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu üyesi Ali Serindağ, İçişleri Bakanı Muammer Güler’e “Türkiye’de kızların ve erkeklerin karışık olarak kaldıkları öğrenci yurdu var mı” diye sordu. Serindağ, “Türkiye’de kız ve erkek öğrencilerin kaldıkları “öğrenci evleri” sayısı tespit edilmiş midir” dedi. Serindağ’ın soru önergesi şöyle:

Son günlerde basına kızların ve erkeklerin birarada yaşaması, karma yurtlar, öğrenci evleri, öğrencilere yönelik kimlik ve ikematgah kontrolü gibi konularda bir çok haber yansımış, kamuoyunda ciddi bir bilgi ve kavram kirliliği oluşmuştur. Bu bilgi ve kavram kirliliğini ortadan kaldırmak gerekmektedir.

-Türkiye’de kızların ve erkeklerin karışık olarak kaldıkları öğrenci yurdu var mıdır? Bu tür karma yurtlar var ise bu yurtlar hangi illerimizdedir?

-Aynı kampus içinde veya yan yana bulunan ve ayrı bloklarlarda kalan kız ve erkek öğrencilerin yurtlar, “kız ve erkek öğrencilerin karışık olarak kaldıkları yurtlar” olarak mı değerlendirilmektedir?

-Türkiye’de kız ve erkek öğrencilerin kaldıkları “öğrenci evleri” sayısı tespit edilmiş midir? Tespit edildiyse Türkiye’de bu şekilde kaç öğrenci evi mevcuttur?

-Reşit insanların nerede ve nasıl kalacakları ile ilgili tercihlerine müdahale etmek, özel yaşama müdahale etmek anlamına da gelmekte midir?

-Manisa ve Afyon’da öğrencilere yönelik olarak yapılan kontrollerde kimlik ve ikematgah sorma gibi işlemler, öğrencilerin potansiyel suçlu olarak görülmesinden mi kaynaklanmaktadır?

-Öğrencileri potansiyel suçlu olarak görmek Türk gençliğine hakaret anlamına gelmez mi?