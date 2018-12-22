CHP'li Şener'den Bahçeli'ye yanıt: Türk töresinde büyüklere cevap verme diye bir şey yoktur

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, Maliye Bakanlığı da yaptığı AKP hükümetindeki başarılı icraatlarını ‘ben’ diye anlatmasına “Orada MHP'den biri konuşma yapsaydı, 'otur yerine geç' derdim sözleriyle eleştiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye, yanıt verdi. Şener, “Bir anlamda bizim de büyüğümüzdür. Türk töresinde büyüklerin eleştirilerine karşı cevap verme diye bir şey yoktur” dedi. “Bahçeli’nin kendisi üzerinden partili milletvekillerine nasıl konuşmaları gerektiğiyle ilgili bir uyarıda bulunduğunu” ifade eden Şener, bunu da saygıyla karşıladığını ifade etti.

Şener, bütçe konuşmasına Bahçeli’nin yaptığı yorumu soran T24’e şu değerlendirmeyi yaptı.

“Sayın Bahçeli Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde temsil edilen büyük bir partinin genel başkanıdır. Bir anlamda bizim de büyüğümüzdür. Türk töresinde büyüklerin eleştirilerine karşı cevap verme diye bir şey yoktur. Zaten bu söylemiş olduğu sözü de bana yönelik olarak söylemiş olarak ifade edilmiş bir eleştiri olarak görmüyorum. O sadece kendi partili milletvekillerine nasıl konuşmaları gerektiği ilgili bir uyarıda bulunmaktadır benim üzerimden. Bunu da saygıyla karşılarım”.

Bahçeli ne demişti?

Bahçeli, TBMM Genel Kurulunda devam eden 2019 yılı bütçe teklifi görüşmelerinin son gününde verilen arada gazetecilerle sohbetinde, Şener'in, Genel Kurulda CHP Grubu adına yaptığı konuşmaya ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine Şener'in partisini yok sayan bir konuşma yaptığını belirterek, "MHP'den biri konuşma yapsaydı, 'otur yerine geç' derdim" ifadesini kullandı.

Şener’in konuşması tepki çekmişti

TBMM Genel Kurulu’nda 2019 yıl bütçesinin 12 günlük maratonun son gününde CHP Grubu adına kürsüye gelen Konya Milletvekili Abdüllatif Şener’in, konuşması eski partisiyle hesaplaşmaya dönüştü. Maliye Bakanlığı da yaptığı AKP hükümetindeki başarılı icraatlarını ‘ben’ diye anlatınca AKP sıralarından tepkiler yükseldi. “Eğer ben olmasaydım Sayın Cumhurbaşkanı 1 milyon liralık tuvaleti 1 liraya düşürdüğüyle övünemezdi, haberiniz olsun” sözleri ile “2008-2018 arasında hiçbir başarı öykünüz yoktur” sözleri AKP’lileri kızdırdı.

AKP’lilerle sataşmanın dinmediği konuşmada Şener’in kalkınma ajanslarıyla ilgili yasal düzenlemelere dikkat çekerek, “Kalkınma ajanslarıyla ilgili yasal düzenlemeyi hazırlayan benim; Meclis komisyonlarında, Genel Kurulda savunan benim. Yasalaştıran benim ve başta İzmir, Çukurova, Adana, Mersin kalkınma ajanslarını bizzat ben kurup kadrosunu ben atamıştım” sözlerine AKP sıralarından "Sen neymişsin be” sataşmaları ile yüksek sesle "Ooo” dedirtti. Şener, AKP’lilere, “Bakın değerli arkadaşlar, yani sizin hepinizin bana minnet borcu var. Ben olmasaydım hiçbiriniz burada olmazdınız, ben olmasam, hiçbiriniz burada olmazdınız” dedi.

Şener'in konuşmasında 55 kez 'ben' ifadesini kullandığı belirlendi.