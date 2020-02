CHP'li Şener: Soylu göze girmek için demeçler veriyor

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu\'nun, sözlerine tepki göstererek, \'\'Soylu bir açıklama değil. Göze girmek için ülkenin menfaatlerini bir tarafa iterek demeçler veriyor. Bir siyasetçiye bu yakışmaz\" dedi.

Partisinin il başkanlığında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Abdüllatif Şener, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu\'nun, \"Valilere müsteşarım üzerinden talimat gönderdim, \'CHP il başkanlarını bundan sonra şehit cenazelerinde protokole kabul etmeyin\' diye. Bu kadar basit\" sözlerini eleştirdi. Şener, şunları söyledi:

\"Soylu bir açıklama değil. İçişleri Bakanı galiba milletvekili oldu. Biliyorsunuz yeni sistemde milletvekillerinin bakan olabilmesi için milletvekilliğinden istifa etmesi lazım. Milletvekilliğinden istifa edip bakan olursa, durumu tehlikeye de girebilir. Bakanlıktan alındığında ikisini birden kaybeder. Şimdi kıvranıyor \'Acaba çok dikkat çekerim de mesela istifasını gerektirmeyen bir kabine görevi alabilir miyim?\' diye. Göze girmek için ülkenin menfaatlerini bir tarafa iterek demeçler veriyor. Bir siyasetçiye bu yakışmaz. Siz eğer siyasette bireysel olarak güç merdivenlerini tırmanıyor ve bunu yaparken ülkenize zarar veriyorsanız sizden adam olmaz. Bir siyasetçiye bakacaksın, siyaset yapan insana bakacaksın, kendi çıkarları için ülke menfaatlerine zarar veriyorsa o insan ülkesi açısında zararlı bir insan olduğu gibi aynı zamanda iyi bir siyasetçi de değildir. Maalesef bu demeciyle Sayın Süleyman Soylu kötü bir siyasetçi olduğunu, başarısız bir siyasetçi olduğunu göstermiştir. Artık bundan sonra susup bir kenara çekilmesinde fayda vardır. Eski bir arkadaşı olarak bu tavsiyede bulunmayı gerekli gördüm.\"

\'HDP\'NİN OYLARININ ARTMASINDA AK PARTİ\'NİN ETKİSİ VAR\'

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili değerlendirmelerde de bulunan Şener, HDP\'nin özellikle batıda oylarının artırmasında iktidar partisinin etkisi olduğunu ileri sürdü. Abdüllatif Şener, \"Her parti kendisi için en fazla oyu almak için çalışır. Seçim meydanlarındayken \'Şu partinin ya da bu partinin aldığı oyda diğer bir partinin rolü var mıdır?\' diye sorgulamak çok sağlıklı gelmez. Bana sorarsınız; HDP özellikle batı illerinde en fazla oyu Ak Parti\'den almıştır. Çünkü daha önceki seçimlerde Ak Parti\'ye oy vermiş Kürt seçmen bu seçimlerde eğilimini değiştirip HDP\'ye oyunu vermiştir. HDP\'nin batı illerindeki yükselen oylarının altında iktidar partisi vardır, iktidar partisinin etkisi vardır\" diye konuştu.

\'DİRENİŞİN MERKEZİ TBMM OLACAK\'

Bundan sonraki süreçte TBMM\'nin direnişin merkezi olacağını belirten Şener, \"Direnişin merkezi TBMM olacaktır. Her ne kadar yetkilerinde sınırlamalar, azalmalar bulunmakla birlikte fonksiyonel olarak, icra edeceği fonksiyonlar açısından Meclis her zamankinden daha güçlü bir direnişin odak noktası olacaktır. Demokrasiye tekrar dönüşün merkezi olacaktır ve direniş, direnç merkezi olması nedeniyle de parlamentoya her zamankinden daha fazla anlam yükleyeceğimiz bir döneme giriyoruz\" dedi.

\'İKTİDAR TOPAL ÖRDEK GİBİ\'

Meclis\'te artık iktidarın değil, muhalefetin hakim durumda olduğunu söyleyen Şener, şöyle konuştu:

\"Parlamento artık iktidarın hakim olduğu parlamento değil. Muhalefetin hakim olduğu parlamentodur. Bu niteliği açısından da önemlidir. Artık \'Siyaset yeni başlıyor\' diyebilirim, \'güçlü bir şekilde yeni başlıyor\'. İçinde MHP\'nin de bulunduğu, CHP, İYİ Parti\'yi muhalefet partileri olarak nitelendiriyorum. Hükümetin içinde bulunmayan bir parti dünyanın her tarafında muhalefet partileri olarak nitelendirilir. Dolayısıyla TBMM\'de iktidar çoğunluğunu kaybetmiştir. TBMM\'de muhalefet partisinin milletvekilleri çoğunluktadır. İktidar TBMM\'de topal ördek konumunda olacaktır.\"



