CHP'li Sena Kaleli: Kürt halkından özür dilerim

CHP Bursa Milletvekili Sena Kaleli, Birgül Ayman Güler'in sözlerine yanıt olarak "Kürt halkından özür dilerim" dedi.

Diyarbakır'da Güneydoğu Genç İşadamları Derneği Başkanı Hakan Akbal’ı ziyaret eden CHP Bursa Milletvekili Sena Kaleli, Birgül Ayman Güler'in daha önce dile getirdiği, "Türk ulusuyla Kürt milliyetini bana eşit gördüremezsiniz" sözlerine tepki gösterdi.

Sol Portal'de yer alan habere göre, Akbal’ın Güler ile ilgili eleştirilerine yanıt veren Kaleli, şöyle konuştu:

"Birgül Ayman Güler ile ilgili genel başkanımız da buna cevap vermiştir. Biz hepimiz tepkimizi ortaya koyduk. Arkadaşımızın savunması sadece cemaat işbirliği ile ilgili atıfta bulunması ile ilgili değil. Biz demokrat bir partiyiz. Herkes görüşlerinde fikir iadesinde özgürdür. Ama bu uyarılmadığı anlamına gelmez. İnsanların ifadelerini almadan yargılamayı eleştiriyoruz. Genel başkanımız Birgül hanımla görüşmesini yaptı. Kendisinin bize de, ‘Görüşü ne olursa olsun millet, milliyet kavramı buraya Türk ve Kürt’ü koyduğunuz zaman eşitsizlik algılanıyor. Ben milletin üzerinde milliyetler olmamalı anlamında söyledim’ şeklinde ifade vermiştir. Burada biz bunu onayladık anlamında algılanmışsa tüm Kürt halkından özür dilerim. Böyle cümleleri onayladığımızı ifade edemeyiz. Şu anda Yüksek Disiplin Kurulu'na verilmesinin nedeni birikmiş söylemleri."