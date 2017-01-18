CHP’li Selina Doğan: Garo Paylan’ın sözleri tatsızdı ama kürsü dokunulmazlığı var

CHP’li Selina Doğan, HDP’li Garo Paylan’ın “Çoğulculuğu soykırım ve katliamlarla kaybettik” sözlerini ‘tatsız’ olarak niteledi. CHP'nin Ermeni milletvekili Doğan, kürsü dokunulmazlığını da hatırlatarak “TBMM kürsüsünün dokunulmazlığı vardır ve ifade özgürlüğü vatandaş kadar milletvekilleri için de büyük önem arz etmektedir” ifadesini kullandı.

Gazete Karınca’dan Altan Sancar’a konuşan Doğan’ın ifadeleri şöyle:

"Konuşmayı zamanlama açısından uygun bulmuyorum, zira her şeyin yerinin ve zamanının olduğuna inanıyorum. Konuşmada yer alan ifadelerin de tatsız olduğu kanaatindeyim.

"TBMM kürsüsünün dokunulmazlığı vardır ve ifade özgürlüğü vatandaş kadar milletvekilleri için de büyük önem arz etmektedir.

"Canımızı sıkan konular da olsa bunlar Türkiye’deki Meclis’te konuşulmalıdır. Canımızı sıkan bu konuların başka ülkelerin parlamentolarında değil, Türkiye’yi ilgilendiren her konuda olduğu gibi, TBMM’de görüşülmesi ve konuşulması gerektiğine inanıyorum."

Ne olmuştu?

Meclis Genel Kurulu’nda, 13 Ocak’ta ‘başkanlık sistemini’ de içeren anayasa değişiklik teklifi görüşmeleri sırasında HDP adına konuşan İstanbul Milletvekili Garo Paylan, Osmanlı döneminden günümüze yaşananları değerlendirmiş ve “O dönemde dört halkı kaybettik. Büyük katliamlarla, soykırımlarla bu topraklardan sürüldüler” demişti.

Paylan’ın bu sözleri üzerine AKP sıralarından “Bu topraklarda soykırım yoktur” şeklinde sesler yükselmiş, TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın ise “Hâl ve hareketlerinize dikkat edin. Bu milleti yaralayıcı ifadeler kullanamazsınız” demişti.

Tartışmaların ardından Garo Paylan’a konuşması nedeniyle Meclis’ten 3 birleşimden çıkarılma cezası verilmişti.

Paylan’ın o konuşması şöyle: