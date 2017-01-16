HDP’li Paylan, AYM’ye başvurdu

HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan, anayasa değişikliği teklifinin 11. maddesinin görüşmelerinde "soykırım" ifadesi nedeniyle TBMM'den üç birleşim boyunca çıkarılma cezasıyla ilgili Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvurdu.

Bianet’te yer alan habere göre Paylan, TBMM Başkanlığı’na içtüzüğe aykırı olması sebebiyle verilen kararlardan dönülmesini talep eden bir dilekçe iletti.

Paylan, Anayasa Mahkemesi başvurusunda TBMM’nin üç birleşim çıkarma cezasının “eylemli içtüzük değişikliği” sayılarak yargısal denetiminin yapılmasını, konuşmamın tutanaklardan çıkarılmasına dair kararın, aynı şekilde eylemli içtüzük değişikliği sayılarak, denetlenmesini ve her iki kararın da bu kapsamda iptal edilmesini talep etti.

"Daha önce bu ifadeyi defalarca kullandım"

Paylan yaptığı açıklamada, şöyle dedi:

“Daha önce kürsüden bu ifadeyi defalarca kullanmış olmama rağmen, Genel Kurul’da bulunan milletvekilleri sataşmaya başlamış, Meclis Başkan Vekili Ahmet Aydın’ın açıkça ortaya koyduğu taraflı tutum ile söz hakkım gasp edilmiştir.

“Sataşmalar nedeniyle kullanamadığım süreyi doldurmak için 5 dakikalık ek süre talep ettiğimde ise “Kusura bakmayın, yok öyle bir yağma” sözleriyle Meclis Başkanlığına asla yakışmayacak bir üslupla konuşmam engellenmiş ve oturuma ara verilmiştir.

"Anayasa ve ifade özgürlüğü ihlali"

“Bu, hem vahim bir Anayasa ihlali hem de Meclis’in işleyişinin olmazsa olmazı kürsü dokunulmazlığı ve ifade özgürlüğünün ortadan kaldırılmasıdır.

“TBMM tutanağından da anlaşılacağı üzere Meclis Başkan Vekili diğer yasama üyelerinin teklifiyle, TBMM’de hem farklı bağlamlarda hem de 1915’i anlatmak için onlarca defa kullanılmış olan ‘soykırım’ ifadesinin tutanaktan çıkarılmasını karar altına almıştır.

“Kürsüden “Halkımın başına gelen felakete ben Soykırım diyorum” dediğim için TBMM İçtüzüğünün 161’inci maddesine dayanarak hakkımda üç birleşim yasama faaliyetinden uzaklaştırma cezası verilmiştir.”

Ne olmuştu?

HDP milletvekili Garo Paylan, Anayasa değişikliği teklifinin 11. maddesinin görüşmelerinde yaptığı konuşmada Türkiye tarihinde yok sayılanların sessizliğe büründüğünü veya isyan ettiğini belirterek “1913-1923 yıllarında Ermeniler, Süryaniler, Rumlar ve Yahudiler kaybedildi. Büyük katliam ve soykırımlarla bu topraklardan ya sürüldüler ya mübadelelere uğradılar” dedi.

Paylan'ın, “soykırım” demesi üzerine AKP’li vekiller bağırarak ayağa kalktı.

Paylan ise sözlerini şöyle sürdürdü: "Bir zamanlar yüzde 40’tık, bugün binde biriz. Herhalde başımıza bir iş geldi ki… Ben adına soykırım diyorum, siz ne derseniz deyin. Adını hep beraber koyalım ve yolumuza devam edelim. Ermeni halkı başına ne geldiğini çok iyi biliyor. Atamın, dedemin başına ne geldiğini çok iyi biliyorum. Gelin, adını siz koyun, hep beraber yüzleşelim. Artık biz yok hükmündeyiz, binde bire düşmüş durumdayız."

Gerilimin tırmanması üzerine oturuma ara verildi. Aranın ardından AKP, CHP ve MHP adına söz alan vekiller, Garo Paylan’ın sözlerini kınadı. Paylan’a "soykırım" ifadesi nedeniyle TBMM’den üç birleşim boyunca çıkarılma cezası verildi. Paylan’ın sözlerinin TBMM tutanaklarından da çıkarılacağı belirtildi. Kararın açıklanmasının ardından HDP’li vekiller Garo Paylan’la birlikte Genel Kurul salonunu terk etti.