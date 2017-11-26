CHP'li Şeker: Meclis Başkanı 'Kanlı Pazar'ı yalanlıyor ama yalanlarken yalan söylüyor

TBMM Genel Kurulu’nda 20 Kasım günü gerçekleştirilen TBMM Başkanlık seçimi öncesinde CHP milletvekilleri, 'Kanlı Pazar'da hayatlarını kaybeden Ali Turgut Aytaç ile Duran Erdoğan’ın resimlerini göstererek Meclis İsmail Kahraman’ı protesto etti.

CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, Genel Kurul’da “Bugün Meclis Başkanı seçimi yapılıyor. 16 Şubat 1969'da Ali Turgut Aytaç ve Duran Erdoğan kanlı pazarda öldürüldüler. 6'ncı Filoyu protesto etmek isteyen öğrencilerin toplanması üzerine, bugün Meclis Başkanı seçeceğiniz, Cemiyet Başkanı olan İsmail Kahraman'ın o gün örgütlediği çeteler tarafından katledilen Ali Turgut Aytaç ve Duran Erdoğan'ı unutmadık, unutturmayacağız" dedi.

İsmail Kahraman’ın ikinci kez 289 oyla TBMM Başkanı seçilmesinin ardından CHP’lilere açıklama yapıldı. Meclis Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı’ndan yapılan son açıklamada, CHP’li Ali Şeker’e "Adı geçen milletvekilinin yaptığı açıklama dolayısıyla her türlü yasal hakların kovuşturulacağı kamuoyunun bilgisine sunulur” denildi.

CHP’li Şeker: Yalanlıyor ama yalanlarken yalan söylüyor

CHP, İsmail Kahraman’ın kendisi yerine Meclis Basın Yayın ve Halklar İlişkiler aracılığıyla açıklama yapmasını eleştirdi. Konuyla ilgili açıklama yapan Ali Şeker, TBMM Başkanlığı’nın en önemli makamlarından birisi olduğunu belirterek, “Bize Meclis Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığının cevap vermesi çirkin, kendisinin açıklama yapması gerekiyor. Yalanlıyor ama yalanlarken yalan söylüyor, sanki bunlar ortaya çıkmayacakmış gibi” dedi. Meclis Başkanı’nın kendisini savcıların yerine koyarak kullandığı “gerekli kovuşturmalar yapılacaktır” açıklamasına dikkat çeken Şeker, “Şimdi kovuşturma yapma hakkı ve haddi kendisinde değil, ancak suç duyurusunda bulunacağız, gerekli yasal işlemleri yapacağı gibi bir açıklama yapması lazım. O kovuşturma kelimesi de tuhaf. Bürokratlarının açıklama yapması sıkıntılı” dedi.

Şeker’in T24’e yaptığı açıklaması şöyle:

Meclis Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı'nın bize, cevap vermesi çirkin, kendisinin açıklama yapması gerekiyor. Yalanlıyor ama yalanlarken yalan söylüyor, sanki bunlar ortaya çıkmayacakmış gibi. Kahraman, Hukuk Fakültesi’nde öğrenci cemiyeti Başkanı ondan dolayı da Milli Türk Talebe Birliği Başkanı.

Meclis Basın Yayın Başkanlığı, açıklamasında 'kovuşturma yapılacaktır' diyor, şimdi kovuşturma yapma hakkı ve haddi kendisinde değil, ancak suç duyurusunda bulunacağız, gerekli yasal işlemleri yapacağı gibi bir açıklama yapması lazım. O kovuşturma kelimesi de tuhaf. Bürokratlarının açıklama yapması sıkıntılı.

Bu konu belgeleriyle ortaya kondu. Gelecek hafta Salı günü gurup başkanvekili Engin Altay konuyu gündeme getirecek ve bürokratlar üzerinden milletvekillerine cevap veremezsiniz diyecek. Bu adamlar bu kadar rahat yalanlarla milleti inandırırken bu meselede tosladılar.

“Vekili tehdit ederek yasal işlem diyor; yap o zaman”

Milletvekili tehdit ederek yasıl işlem yapacağım diyor, yap o zaman yasal işlemini. Biz Kahraman’ın kendi özgeçmişi ve kendi beyanlarıı, yayınladıkları faaliyet raporuyla, ispatlıyoruz. Bu belgeler onların belgeleri ve o gün basında çıkmış konuşmaları.