CHP'li Sarıbal: Acilen çiftçiler desteklenmelidir

Kaan ULU/ANKARA, (DHA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, \'\'Gıda egemenliğimizi kaybettik. Gıda güvenliğimizi de kaybediyoruz. Acilen çiftçiler desteklenmelidir. Çiftçinin ödeyemeyeceğini söylediği borçlar hemen sıfır faizle uzun vadeli olarak yapılandırılmalıdır\'\' dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Sarıbal, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Sarıbal, Türkiye\'nin gıda konusunda egemenliğini kaybettiğini savundu. Sarıbal, \'\'Türkiye gıda egemenliğini kaybediyor. Üretim Türkiye\'de artık bitiyor. Denetim mekanizması bütünüyle zayıf. Ve bugün dolar krizinden sonra ne yazık ki çok açık bir şekilde ülke gıda ve üretim kriziyle karşı karşıyadır\" dedi ve sözlerine şöyle devam etti:

\"Bugünler daha bu durumun başlangıcı. Gerçek sorunları 2019\'un bahar ve yaz aylarının sonrasında göreceğiz. 10 gün önce Tarım Bakanı \'Bu ülkede et sorunu yoktur. İnsanlarımızın yeterli et ihtiyacı karşılanmaktadır. Yeterli etimiz vardır. Sadece et tercihi denen bir kavram vardır\' dedi. Bu ülke insanı yılda 14 kilogram civarında kırmızı et tüketmektedir. Ve bu ülkede bir grup insan da hiç et yiyememektedir. Ramazan ve Kurban bayramları olmasa daha çok et yemeyen insanla karşılaşacağız. Ama hemen yanı başımızdaki Yunanistan, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, ABD ve Kanada 80 kilogram ile 110 kilogram arasında et tüketmektedir ve bu doğrultuda et üretmektedir. Yani Bakan\'ın söyledikleri ile TÜİK\'in verdiği rakamlar hiç birbirini tutmamaktadır. Ne yazık ki Bakan baktığı yerden seyretmeye devam etmektedir. Özelleştirme öncesi kamunun elindeki şeker fabrikalarının ürettiği şeker ile özel fabrikaların ürettiği şeker oranı eşitti ve yaklaşık yüzde 50 oranındaydı. Yani 2.7 milyon ton şeker üretiliyorsa bunun 1 milyon 350 bin milyon tonu kamu, 1 milyon 350 bin milyon tonu özel sektör tarafından üretiliyordu. Son özelleştirme sonrasında kamunun şeker üretim oranı yüzde 25\'e düşmüştür. Yüzde 75 ne yazık ki özel sektörün elindedir. Bugüne kadar bu topraklarda şeker posasına üretici para vermiyordu. Yıllık verdiği şeker pancarı miktarının yüzde 20\'si kadar posasını geri alırdı. Özel sektör fabrikalarında bu bedava yüzde 20 oranı yüzde 10\'a düşürüldü. Yani 100 ton pancar veriyorsanız 20 ton posa alacaksanız, özel sektör fabrikaları bugün bunu artık 10 tona düşürdü. Zaten hayvancılık batmıştı buna paralel olarak öbür taraftan siz yemi daha da kısıyorsunuz. Gıda egemenliğimizi kaybettik. Gıda güvenliğimize de kaybediyoruz. Acilen çiftçiler desteklenmelidir. Çiftçinin ödeyemeyeceğini söylediği borçlar hemen sıfır faizle uzun vadeli olarak yapılandırılmalıdır. Buğday ve arpa gibi tohumlar bedava dağıtılmalıdır. Başka türlü bu ülkeyi büyük bir tarım, gıda ve üretim krizi beklemektedir.\"



