CHP'li Sancar'dan Kenan Sofuoğlu'na: Keşke başarılı bir motosiklet yarışçısı olarak kalmayı tercih etseydi

T24-Ankara

CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar, kendisine ‘senatör’ sıfatıyla kartvizit bastıran, Meclis’teki masasına ayaklarını uzatıp danışmanlarının fotoğrafına “Emir erlerim” yazıp sosyal medyada paylaşan ve ardından espri yaptığını açıklayan AKP Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu’nun şahsında yaşanan tartışmaların “Gazi Meclis’e büyük zarar verdiğini” belirterek, “Keşke başarılı bir motosiklet yarışçısı olarak kalmayı tercih edip, bu şekilde anılsaydı. Ama o bu yolu tercih etmedi” dedi. Sancar, “Aracını yabancı plaka ile kullanıp, kartvizitine senatör yazdıran ve “emir erlerim” şeklinde kendince espri yaptığını zanneden bu şahıs ne yerlidir ne de milli” dedi.

Dünya Şampiyonu ve AKP Milletvekili Sofuoğlu, Meclis'te ayaklarını uzattığı masanın yanında duran danışmanları Semih Bostanoğlu ve Levent Yaman'ın yer aldığı fotoğrafı, üzerine 'Emir erlerim' notu yazarak Instagram hesabından paylaşmıştı. Sofuoğlu tepkilerin ardından paylaşımını ‘siyasete espiri katmak’ olarak savunurken; danışmanı Semih Bostanoğlu ise istifa etmişti. Öte yandan Sofuoğlu açıklamasında teyzesinin oğlunu danışman yaptığını da açıklamıştı.

CHP’li Sancar’ın yazılı açıklaması şöyle:

Geçtiğimiz günlerde üzerinde ‘senatör’ sıfatının yazdığı kartvizitler bastırmasıyla tartışma yaratan AKP milletvekili Kenan Sofuoğlu, bu kez de TBMM’deki odasında masaya ayaklarını uzatarak çektiği fotoğrafı paylaştı. Fotoğrafta ayakları gözüken Sofuoğlu’nun karşısında duran iki kişiye de “Emir erlerim” dediği paylaşım büyük tartışma yarattı.

"TBMM’nin itibarını korumak birincil vazifemizdir"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar, “Kenan Sofuoğlu şahsında yaşanan tartışmaların Gazi meclisimize büyük zarar verdiğini gözlemliyorum. Türk milletinin iradesini temsil eden ve Türkiye Cumhuriyeti devletinin yasama organı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin itibarını korumak birincil vazifemizdir. Hiç kimsenin Gazi Meclis’in tarihini, onurunu ve saygınlığını ayaklarının altına almasına asla müsaade etmeyeceğiz” dedi.

CHP’li Sancar sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu bilinmelidir ki; aracını yabancı plaka ile kullanıp, kartvizitine senatör yazdıran ve “emir erlerim” şeklinde kendince espri yaptığını zanneden bu şahıs ne yerlidir ne de milli!

Bir diğer hususta, yüce meclis çatısı altında bulunan tüm milletvekillerinin töhmet altında bırakılmasıdır. Yakın akrabası olduğu kişi tarafından milletvekillerine atılan iftira ise hadsizliğin zirvesidir. Özrü kabahatinden daha büyüktür. Ne demişler, kişi kendisinden bilir işi! O çamur TBMM çatısı altında bulunan hiçbir milletvekiline yapışmaz.

Kenan Sofuoğlu keşke başarılı bir motosiklet yarışçısı olarak kalmayı tercih edip, bu şekilde anılsaydı. Ama o bu yolu tercih etmedi…

Ne yazık ki, şımarıklık ve görgüsüzlüğün sonu budur."