CHP'li Sancar: Denizli'de yakın zamanda herkes adayımızı görecek

ANKARA, (DHA)- CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar, partisinin Denizli\'de İYİ Parti adayını destekleyeceği iddialarının gerçek dışı olduğunu belirterek, \"Denizli\'de 2014 yılında çok az bir oy farkıyla kaybettik seçimi. Seçimi çok az bir oyla kaybetmiş bir partinin Denizli gibi önemli bir metropolde aday çıkarmayacağını ortaya atmak, AK Parti aklıdır. Yakın zamanda herkes adayımızı görecek\" dedi.

CHP\'li Teoman Sancar, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu\'nun Denizli\'ye özel önem verdiğini, yerel seçimlerde Denizli\'yi alacaklarını ilk ağızdan ifade ettiğini söyledi. Denizli\'de parti olarak güçlü olduklarını ifade eden Sancar, \"Zaten 2014 yılında çok az bir oy farkıyla kaybettik seçimi. AK Parti\'yi bunun sancısı almış, kullandığı medya gücüyle spekülatif ve yalan haberler yaymaya hız vermiştir. Seçimi çok az bir oyla kaybetmiş bir partinin Denizli gibi önemli bir metropolde aday çıkarmayacağını ortaya atmak, AK Parti aklıdır. Bu akıl matematik bilimine aykırıdır. Kimse dereyi görmeden paçaları sıvamaya başlamasın\" diye konuştu.

\'İLKELER İTTİFAKI\'

İYİ Parti ile genel merkezler düzeyinde görüşme ve temasların devam ettiğini kaydeden CHP\'li Teoman Sancar, şunları söyledi:

\"Bu görüşmeler ilkeler üzerinden sürdürülüyor. Bir ittifak sağlanırsa bunun adı \'ilkeler ittifakı\' olacaktır. İlkesel bir ittifakın kaybedeni olmaz. Şu aşamada hem bizim hem İYİ Parti\'nin çalışmaları sürüyor. Partimizin aday çıkarmayıp İYİ Parti adayını destekleyeceği şeklindeki asparagas haberlere itibar edilmemelidir. Bu haberler bilinçli olarak üretilmektedir. Amaçlanan her iki partiye zarar verip, aradan çıkmaktır. Partimizin de İYİ Parti\'nin de oldukça değerli aday adayları vardır. Bu isimlere yalan yanlış haber ve ithamlarla saldırılmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Yakın zamanda herkes adayımızı görecek.\"



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