CHP'li Salıcı'dan Bahçeli'ye: Şer arıyorsa kendi müttefikine baksın, birbirlerine baksınlar

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, yerel seçim ve af konusunun değerlendirildiği partisinin Başkanlık Divanı toplantısında, “İstanbul, Ankara ve İzmir’in şer ittifakının eline geçmesi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni tartışmaya açabilir” diyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye aynı benzetmeyle, “ Şer arıyorsa kendi müttefikine baksın. Bir şer arıyorlarsa, birbirlerine baksın” yanıtı verdi.

Türkiye’nin cumhuriyet tarihinin en ağır ekonomik kriziyle boğuştuğuna dikkat çeken Salıcı, “Türkiye’nin siyasi manzarası Devlet Bey’in gördüğü gibi değil, genel ekonomik manzarası da Tayyip Erdoğan’ın gördüğü gibi değil. Bir şer arıyorlarsa, birbirlerine baksın” dedi.

CHP’de yerel seçimlerde yol haritasının belirlenmesi için çalışmalar sürerken Bahçeli’nin sözlerine aynı sertlikte yanıt veren örgütlerden sorumlu genel başkan yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı’nın T24’e yaptığı değerlendirmeler şöyle:

“Sayın Bahçeli bir şer arıyorsa kendi müttefikine baksın. Türkiye, Cumhuriyet tarihinin en ağır krizlerinden biriyle boğuşuyor. İki ay önce seçilmiş bir Cumhurbaşkanı var, bana oy verin faizi düşürün diyordu, vatandaş oy verdi düşürsün. Bana oy verin Türkiye’nin problemlerini çözeyim diyordu; 16 sene üzerine vatandaş oy verdi, biz şimdi kendisinden ülkeyi ekonomik krizden çıkarmasını talep ediyoruz. CHP, 13 maddelik bir paket açıkladık, dedik ki bu paket Türkiye’yi krizden çıkaracak reçetedir. Buyurun bunu yapın dedik, öneriyi de koyduk ortaya. Ama damatla yürümekte ısrarcı kendisi. Türkiye’nin siyasi manzarası Devlet Bey’in gördüğü gibi değil, genel ekonomik manzarası da Tayyip Erdoğan’ın gördüğü gibi değil. Bir şer arıyorlarsa, birbirlerine baksın."

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Önder Yılmaz'ın Milliyet'teki haberine göre, Bahçeli, önceki akşam MHP Başkanlık Divanı'nda yerel seçimde ittifak ve af konusundaki tartışmaları değerlendirdi.

Bahçeli, yerel seçimde ittifaka kapı aralayan çıkışına ilişkin olarak "Ülkenin geleceğine yönelik hassasiyetlerimizi pazarlık konusu yapmayız. İstanbul, Ankara ve İzmir'in şer ittifakının eline geçmesi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni tartışmaya açabilir. Kayyum yönetimindeki belediyelerin de PKK'nın siyasi uzantılarında kalması uluslararası arenada sıkıntılı bir mesaj ve görüntü oluşturur" dedi.

Bu konuda AKP'nin tutumunun belirleyici olacağını vurgulayan Bahçeli, ekonomik krize rağmen seçimin zamanında yapılması gerektiğini kaydetti.