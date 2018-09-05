Bahçeli: İstanbul, Ankara ve İzmir'in şer ittifakının eline geçmesi yeni sistemi tartışmaya açabilir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2019 Mart ayında gerçekleştirilecek yerel seçimlerde CHP'nin vurgu yaptığı İstanbul, Ankara ve İzmir'in 'şer ittifakının eline' geçmesi durumunda cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin tartışmaya açabileceğini kaydetti.

Bahçeli, yerel seçimde ittifaka kapı aralayan çıkışına ilişkin olarak, “Ülkenin geleceğine yönelik hassasiyetlerimizi pazarlık konusu yapmayız. İstanbul, Ankara ve İzmir’in şer ittifakının eline geçmesi Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini tartışmaya açabilir. Kayyum yönetimindeki belediyelerin de PKK’nın siyasi uzantılarında kalması uluslararası arenada sıkıntılı bir mesaj ve görüntü oluşturur” diye konuştu.

Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre MHP lideri Bahçeli, önceki akşam MHP Başkanlık Divanı’nda yerel seçimde ittifak ve af konusundaki tartışmaları değerlendirdi. Bahçeli, AKP'lilerin “gündemimizde yok” dediği af teklifine ilişkin olarak da “Sonuna kadar arkasındayız” değerlendirmesini yaptı.

Ekonomik krize rağmen seçimin zamanında yapılması gerektiğini ifade eden Bahçeli, çalışmaların olgunlaştığını ve Meclis açıldığında yasa teklifi olarak sunulacağını belirtti. Bahçeli, diğer partilerle de konunun paylaşılabileceğini ifade etti.

Af teklifinin “genel af” değil, infaz sürelerinde değişiklik içerdiğini, genel af gibi algılanmasının doğru olmayacağını kaydeden Bahçeli, “Meclis nasıl karar verirse... Nihayetinde 50 milletvekilimiz var. Toplumsal beklenti ve ihtiyaç oluştu. Bunu dikkate almak lazım” diye konuştu.

-*-*

Bahçeli: İstanbul, Ankara ve İzmir şer ittifakına geçerse, sistem tartışmaya açılır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerle ilgili olarak "İstanbul, Ankara ve İzmir'in şer ittifakının eline geçmesi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni tartışmaya açabilir" dedi.

Önder Yılmaz'ın Milliyet'teki haberine göre, Bahçeli, önceki akşam MHP Başkanlık Divanı'nda yerel seçimde ittifak ve af konusundaki tartışmaları değerlendirdi.

Bahçeli, yerel seçimde ittifaka kapı aralayan çıkışına ilişkin olarak "Ülkenin geleceğine yönelik hassasiyetlerimizi pazarlık konusu yapmayız. İstanbul, Ankara ve İzmir'in şer ittifakının eline geçmesi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni tartışmaya açabilir. Kayyum yönetimindeki belediyelerin de PKK'nın siyasi uzantılarında kalması uluslararası arenada sıkıntılı bir mesaj ve görüntü oluşturur" dedi.

Bu konuda AK Parti'nin tutumunun belirleyici olacağını vurgulayan Bahçeli, ekonomik krize rağmen seçimin zamanında yapılması gerektiğini kaydetti.

Bahçeli, AK Partililerin "Gündemimizde yok" dediği af teklifine ilişkin olarak da "Sonuna kadar arkasındayız" değerlendirmesini yaptı.

Çalışmaların olgunlaştığını ve Meclis açıldığında yasa teklifi olarak sunulacağını belirten Bahçeli, diğer partilerle de konunun paylaşılabileceğini ifade etti. Af teklifinin 'genel af' değil, infaz sürelerinde değişiklik içerdiğini, genel af gibi algılanmasının doğru olmayacağını kaydeden Bahçeli, "Meclis nasıl karar verirse… Nihayetinde 50 milletvekilimiz var. Toplumsal beklenti ve ihtiyaç oluştu. Bunu dikkate almak lazım" diye konuştu.